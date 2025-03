La Sartiglia fa centro, tutto esaurito  

La Sartiglia fa volare la città. Cavalli, cavalieri e una tradizione unica catturano migliaia di visitatori e alla fine è tutta Oristano a centrare la stella più bella: domenica e martedì le presenze complessivamente sono state oltre 80mila, a cui vanno aggiunte quelle del lunedì della Sartiglietta. Numeri importanti, un’edizione da tutto esaurito nelle strutture ricettive con grande soddisfazione degli operatori.

Fiume di gente

Sia domenica che ieri il centro è stato preso d’assalto fin dalle prime ore del mattino. In tantissimi hanno assistito al bando, visitato le mostre ospitate nell’ex reggia giudicale, Mediterranea e il Tornio di via Figoli. E ancora migliaia di persone si sono intrattenute nei circa 150 stand sparsi nelle strade e nelle piazze del centro, ai Villaggi Sartiglia e Pro Loco. «Un bilancio assolutamente positivo – commenta il presidente della Fondazione Oristano Carlo Cuccu – nei percorsi e nelle tribune c’è stato il tutto esaurito nelle due giornate, quindi soltanto nelle vie Duomo e Mazzini abbiamo avuto oltre 40mila persone. Ma in generale mi sembra che ci sia stato un maggiore movimento». Quella vitalità che in città si respira soltanto con la Sartiglia. «Come sempre sono arrivati visitatori da ogni parte dell’Isola – aggiunge – molti più giovani e tantissimi turisti. Nei prossimi giorni potremo avere un quadro più definito». La Fondazione Oristano adesso inizierà a elaborare i dati sulle provenienze, i giorni di pernottamento in città e il gradimento. «Un lavoro che sarà utile per il futuro, di certo la promozione sta funzionando».

Il successo

«C’è stata una grandissima partecipazione – osserva Massimiliano Sanna – Ormai anche la Sartiglia del martedì non è più soltanto la festa degli oristanesi, c’è un numero sempre maggiore di appassionati che segue la nostra giostra». Tanto orgoglio, tutto è filato liscio a parte qualche problema per i vari casi di abuso di alcol e droghe. Super lavoro per Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza che hanno garantito che la festa si svolgesse in sicurezza.

I turisti

E grande soddisfazione anche per i gestori di B&B e hotel. Gli alberghi in città hanno registrato il tutto esaurito da sabato fino ai giorni della manifestazione, tanti i gruppi di stranieri, soprattutto francesi e statunitensi e la solita comitiva giapponese che ogni anno non perde l’appuntamento con l’evento.

RIPRODUZIONE RISERVATA