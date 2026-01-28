«La Sartiglia è un rito da tutelare» 

La Sartiglia accende gli animi degli oristanesi. È sempre stato così perché è storia nella storia di un popolo dove la tradizione che sfocia nella passione non ammette varianti. Ogni anno c’è una disputa, spesso pedestre, perché in città la Sartiglia non finisce l’ultimo martedì di Carnevale ma dura tutto l’anno. E in Filippo Martinez, fumantino oristanese per nascita e nobile tradizione familiare e per giunta artista, pittore, scenografo, attore e anima critica della città di Eleonora, la giostra scatena colate di lava bollente.

Il Cavaliere infinito

Ridendo castiga i costumi. Il vulcanico Martinez in una notte di oristaneseria sfrenata ha costruito anima e corpo il “Cavaliere infinito”, un cavaliere sconosciuto, senza nome ma bardato come si conviene a su Componidori (sempre che davvero non lo sia) che nella notte che precede la giostra in groppa a un magnifico esemplare grigio galoppa benedicente con sa pippia de maju la città, la pista di via Duomo e il mare di Torregrande. Un rito propiziatorio per la buona riuscita della corsa alla stella. Filippo Martinez, in qualità di majorale del Gremio del Cavaliere infinito, in una nota dall’ironia galoppante e brillante rifiuta l’uso dei caschi e dei caschetti, corpetti e gagliardetti: non ci appartengono, la Sartiglia è al di fuori della normalità, è un rito.

Riti antichi

«C’è una sottile linea oltre la quale la sicurezza rischia di snaturare ciò che pretende di tutelare – sostiene - È bene ricordare a tutti che la Sartiglia non è folclore, non è spettacolo d’intrattenimento e soprattutto non è un evento sportivo. Anche se da diversi anni i media incoraggiano la gara da bar tra i Gremi a chi prende più stelle, la Sartiglia è e deve rimanere un rito. Un esercizio di stile e bellezza dove conta il rispetto per la tradizione, conta il pathos, conta l’eleganza rigorosa in tutte le fasi». Martinez va avanti e non fa sconti. «Applicando la logica dei caschetti bisognerebbe, infatti, essere coerenti e imporre le tute ignifughe alle suore di clausura che durante le feste comandate si muovono tra selve di candele accese; o le scarpe infortunistiche con puntali in acciaio agli Scalzi di Cabras perché il percorso è irregolare. O ancora: i fuochi rituali di San Giovanni dovrebbero essere sostituiti da simulazioni Led, che sono meno affascinanti ma più sicure – aggiunge - È inevitabile: quando la sicurezza viene applicata senza comprensione del contesto diventa ridicola».

L’appello

Infine una considerazione che sa di appello finale. «Se è vero, come è vero, che per consentire lo svolgimento dell’Ardia secondo la tradizione, il sindaco di Sedilo si è assunto orgogliosamente la responsabilità di dire “nessun caschetto al santuario”, sarebbe il caso che in quella palude che è il Comune di Oristano qualcuno si alzasse in piedi, magari il sindaco, e assumendosi la responsabilità che gli compete, fermasse questo obbrobrio. Sarebbe un atto doveroso per salvaguardare la dignità dell’antica, orgogliosa capitale del Giudicato d’Arborea. E la sua».

