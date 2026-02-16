VaiOnline
telecomando
17 febbraio 2026 alle 00:46

La Sartiglia e Tempio 

Giornata dedicata al Carnevale oggi su Videolina, canale 10 del digitale terrestre e 819 di Sky. Dalle 11, in diretta da Oristano, la vestizione di Su componidori in occasione della Sartiglia del Gremio dei Falegnami. Il commento è a cura di Mario Tasca, interviste a cura di Gianfranco Locci. L’intero evento, compresa la corsa alla stella e le pariglie, sarà seguito in diretta da Sardegna 1 (canale 99 del digitale terrestre). Commento in lingua sarda a cura di Gianni Zanata e Nicola Dessì.

Dalle 15 Videolina seguirà in diretta da Tempio Pausania la grande sfilata del Martedì Grasso del “Carrasciali Timpiesu”, che si concluderà con il rogo di Re Giorgio (foto). Commento affidato a Fausto Spano e Maria Pintore, interviste a cura di Silvia Orrù.

