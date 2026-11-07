La Sartiglia è sempre più social  

Baluardi di una tradizione secolare. Custodi gelosi di riti che, sempre uguali a se stessi, si tramandano di Sartiglia in Sartiglia. E adesso cercano di inserirsi appieno nell’era digitale: a fare da apripista il gremio dei Falegnami che approda in rete e sui social per far conoscere i segreti e i protagonisti. Un po’ più conservatori i Contadini che al momento preferiscono altre sfumature comunicative mentre la Sartiglia già da qualche anno ha le sue pagine social: un modo per farsi conoscere e promuovere la manifestazione durante tutto l’anno.

San Giuseppe

Da alcune settimane su Facebook e Instagram il profilo del gremio dei Falegnami è molto più animato: video e immagini, interviste in cui ogni componente si racconta. «Abbiamo un nuovo sito internet – spiega il vice presidente Antonio Mugheddu – e i vari contenuti che stiamo pubblicando sui social poi arricchiranno il sito. Cerchiamo di far conoscere la nostra identità anche fra i più giovani». Si parla soprattutto ai ragazzi attraverso i canali che utilizzano di più. «Dobbiamo stare al passo con i tempi e aprirci al futuro – osserva Andrea Sanna, che guidò il Gremio nel 2018 – Ci siamo affidati a professionisti esperti proprio per offrire un buono prodotto. In rete ci possono conoscere in ogni parte del mondo, magari qualcuno si appassiona e viene a vederci». In rete rimbalzano video con l’intervista al presidente Cesare Muru ma anche al cappellano don Tonino Zedda per arrivare a Fabio Chessa, Componidori fresco di nomina che racconta le sue emozioni.

La Giostra

«La Sartiglia da tempo ha i suoi canali social – osserva Francesco Obino – pagine che durante l’anno si soffermano sulla storia e le curiosità della manifestazione mentre a ridosso della corsa viene dato ampio spazio all’attualità. Le interazioni e le visualizzazioni sono sempre numerose, sotto Sartiglia ovviamente c’è un movimento maggiore». Il gremio di San Giovanni al momento usa altre forme di promozione. «Stiamo potenziando la ricerca, insieme al Fai stiamo partecipando a Luoghi del cuore per la chiesetta di San Giovanni dei Fiori – sottolinea il presidente Maurizio Casu – abbiamo fatto anche un convegno poche settimane fa». I social? «Al momento su questo aspetto il Gremio non si è espresso, in futuro si vedrà».

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