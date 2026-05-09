La sarta delle ciglia conquista Tokyo 

All’inizio le idee non erano ben chiare. Prima voleva fare la poliziotta, poi la criminologa. Ma quella passione per la bellezza, per il trucco, le covava dentro e alla fine non è riuscita a domarla.Così Swami Loi 22 anni è diventata quella che avrebbe voluto essere, una delle più brave nel campo dell’estetica. Fino a diventare qualche giorno fa campionessa mondiale di laminazione ed extension delle ciglia, sbaragliando a Tokyo 60 concorrenti arrivate da tutte le parti del mondo e diventando la ragazza più giovane in Sardegna ad avere vinto un mondiale.

La felicità

«Sono felicissima di questa esperienza e di avare raggiunto questo traguardo» racconta emozionata, «andare a Tokyo e vincere in ben due categorie è stato un sogno che si è realizzato». Il segreto di avere ciglia perfette è di ricrearle come fossero vere: «Non c’entra niente la lunghezza. Si lavora sull’occhio e si va a ricreare un make up con le ciglie finte che però non devono sembrare finte». La vittoria al mondiale le permetterà l’anno prossimo di andare in giuria e votare, da esperta, le altre concorrenti. «Ho lavorato su due modelle, in una sulle extension ciglia e nell’altra sulla laminazione».

Criminologa mancata

E pensare che dopo il diploma aveva deciso di fare tutt’altro. «Mi sarebbe piaciuto entrare in polizia e poi fare la criminologa e occuparmi di femminicidi». Ma nella testa c’era anche altro: «Fare qualcosa di diverso, mettermi alla prova. Sono sempre partita dal presupposto che non bisogna mai smettere di sognare». Così «a novembre del 2022 ho fatto il mio primo corso di extension ciglia con la mia coach Daniela Boi. Non avevo idea di dove mi avrebbe portato. Sapevo solo che volevo provarci. All’inizio è stato frustrante, difficile, lento. Sei-quattro ore per un lavoro. Mani che non andavano come volevo. Errori su errori. Ma non riuscivo a mollare». Le giornate passavano ad allenarsi a provare e riprovare.

La passione

Poi la prima gara: il LashexAwards Forum di Bologna. «Ancora oggi faccio fatica a spiegare cosa ho provato. Ma so che lì è iniziato tutto. Durante quella gara c’era un muro dove lasciare una frase. Io ho scritto: “Mai smettere di sognare.”». Adesso Swami Loi lavora come dipendente in un salone e insegna ad altre ragazze a fare quello che sa fare lei. «Allungo, creo, correggo. Ogni occhio è diverso. Io mi definisco una sarta delle ciglia. Perché ogni sguardo ha bisogno di essere cucito su misura». La vittoria di Tokyo «è nata nelle notti in cui nessuno vedeva e credeva. Nei momenti in cui volevo mollare ma non l’ho fatto. Nei “no” che mi hanno fatto più male. E lo dico con orgoglio: la Sardegna non è un limite. È il mio punto di partenza».Il sogno, «ne ho già realizzati tanti ma vorrei creare qualcosa di mio, avere magari un giorno, un salone tutto mio. Ma sono già contenta così, anche perché quello che faccio mi permette di viaggiare tantissimo e di conoscere posti nuovi».

RIPRODUZIONE RISERVATA