La Sarlux strappa  un punto al S. Donà Cade il Cus Cagliari 

pol. sarroch 2

San Donà 3

sarlux sarroch : Dimitrov 29, Curridori 1, Graziani 11, Leccis 9, Lusetti, Pilotto 12, Mocci (L), Chiapello 4, Nasari 11, Romoli. N.e. Giaffreda, Rossi, Pisu, Scarpi. All. Mattioli.

San Donà di Piave : Baciocco 22, Giannotti 22, Bellucci 3, Fusaro 5, Brucini 17, Tuccelli, Cunial 1, Mellano 6, Iannelli (L). N.e. Rocca, Bellese, Lazzarini. All. Moretti

Parziali : 25-19, 21-25, 19-25, 25-18, 12-15

Sarroch. Ha perso con la prima in classifica la Sarlux, ma è piaciuta, ha divertito e alla fine dei cinque set può anche rammaricarsi. Ma il punto, utile, resta. Si è vista una squadra senza paura, che la sfida non l’ha subita ma affrontata con decisione. Vinto il primo set, la squadra di Mattioli ha subìto la reazione del San Donà, che nei due successivi set non ha mai abbassato il livello. Nel quarto la rimonta parte da tre aces di fila di Dimitrov. Nel tie break Sarroch è avanti 10-9 ma per pochi attimi perde lucidità: i veneti piazzano il break (10-12) e chiudono. ( m.c. )