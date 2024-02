La Sarlux risale Il Gabbiano è tabù per il Cus Cagliari 

Continua a vincere la Sarlux Sarroch che si avvicina alla zona playoff. Battuta la Pallavolo Motta 3-1. Perde 3-1 il Cus Cagliari contro la capolista Mantova, che rimonta un set di svantaggio.

Tris di Sarroch

Terza vittoria di fila, la quarta in sei partite. Anche la Pallavolo Motta si arrende alla squadra di Giombini che si impone 3-1 (27-25, 25-15, 17-25, 25-17) e ora vede allontanarsi la zona pericolosa e avvicinarsi il settimo posto. Una prova di carattere, decisa nel primo set quando ha annullato due set point e messo in crisi gli avversari con le battute di Agostini e Fabroni. Dominato il secondo set, dove Romoli e Fortes hanno fatto il bello e cattivo tempo, con Motta quasi doppiata. Una pausa, forse rischiosa nel terzo set ha rivitalizzato i veneti che hanno riaperto la partita. Ma è stato un falso allarme, dopo la pausa si è rivista la Sarlux straripante che non ha concesso nulla. Punto dopo punto il traguardo è stato raggiunto con la resa del Motta e l’ultimo attacco out.

Capolista troppo dura

A Mantova, contro la capolista Il Gabbiano arriva la seconda sconfitta consecutiva. 3-1 (21-25, 25-18, 25-21, 25-20) dopo una partita iniziata bene e proseguita con qualche pausa di troppo. Mantova è squadra con standard di rendimento regolari, che gli consentono di assorbire assenze importanti. Al contrario il Cus, dopo un primo set praticamente perfetto con oltre il cinquanta per cento di punti in attacco, ha spento il motore nelle fasi centrali del secondo e terzo set. Vinto il primo, sempre in vantaggio e chiuso con Calarco e muro di Ambrose, nel secondo è stato raggiunto sul 14-14 e, complice qualche pasticcio nel contrattacco e una collezione di battute sbagliate, ha incassato un break di 8-2 che ha deciso il set. Quota 14 ancora fatale nel terzo, da +4 (14-10) a -5 (16-21). Più incerto il quarto con il Cus incollato sino a 20-21, poi lo strappo finale del Mantova.

In cerca di punti

Nella seconda giornata della pool salvezza della serie A2 femminile, le ragazze di Guadalupi ospitano stasera al Geopalace (ore 17) il Soverato, che in classifica le precede di due punti al sesto posto.

