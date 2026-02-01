VaiOnline
Volley A3 maschile.
02 febbraio 2026 alle 00:31

La Sarlux rimonta poi perde al tie-break 

Reggio Emilia 3

Sarroch 2

Conad R.E. : Signorini, Chevalier 22, Marini (L), Scaltriti 1, Barone 9, Mian 20, Alberghini 1, Catellani 4, Sighinolfi 10, Mazzon 8, Santam- brogio 2. N.e. Bertoni, Bigozzi, Sanguanini, Zecca. All. Zagni.

Sarlux S. : Curridori, Capelli 17, Leccis 8, Partenio 3, Strabawa 3, Mocci (L), Giaffreda (L), Matani 4, Saibene 12, Romoli 2, Agrusti 11, Iannaccone 12. N.e. Kubaszek, Pisu. All. Denora Caporusso.

Parziali : 25-16, 25-21, 22-25, 21-25, 15-8

Sembrava, la Sarlux Sarroch, l’ennesima vittima predestinata della Conad Reggio Emilia, prima in classifica e praticamente di passaggio nella A3 di volley dopo la retrocessione dalla A2. Sul 2-0 aveva fatto i conti senza l’oste, ovvero la capacità di reazione della Sarlux, abituale frequentatrice dei tie break, quinta volta nelle ultime sei partite. Significa che nel perimetro non si esce mai dalla partita. Questo ha innervosito la Conad, abituata a chiudere in fretta le partite e sorpresa dalla reazione. Poi, nel tie break, ha fatto la prima in classifica, partendo forte e infilando, sul 5-4, il parziale di 6-1 che ha messo all’angolo Sarroch.

È ancora mancato il primo set, Reggio ha sbranato la Sarlux. Reazione nel secondo, con Leccis si vede finalmente il muro, ma non basta. +6 nel terzo, Reggio ha sorpassato (20-19) ma Sarroch ha allungato la partita risolvendo in seguito il testa a testa nel quarto. Nel tie break è riemersa la capolista, alla Sarlux resta un punto pesante.

