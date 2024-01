La Sarlux resta a un punto dall’impresa 

POL. SARROCH 2

san donà di piave 3

Sarlux Sarroch : Fabroni, Curridori, Ntotila 18, Leccis 9, Mocci, Sideri 21, Beghelli 1, Romoli 21, Fortes 9. N.e. Agostini, Giaffreda, Pisu. All. Giombini

Personal Time S. Donà : Tulone, Giannotti 34, Bassanello, Favaro 19, Guastamacchia 9, Iorno 1, Pa- ludet, Trevisiol 2, Lazzaron, Umek 22. N.e. Parisi, Cunial. All. Moretti

Parziali : 18-25, 25-23, 23-25, 25-23, 19-17

La Sarlux Sarroch più bella della stagione si ferma davanti alla seconda in classifica solo ai vantaggi del quinto set, dopo un match point. Una partita da incorniciare tanto da far dubitare ai presenti in via Giotto quale fosse la squadra di vertice.

Nel p rimo set accade ciò che i più ottimisti attendevano. Sarroch approfitta degli errori in battuta avversari e dilaga. Riesce tutto nel migliore dei modi, le incursioni di Romoli dalla seconda linea e gli attacchi al centro di Sideri e Ntotila, che avvia il break decisivo. Si torna alla realtà nel secondo set: San Donà prende le misure, con Giannotti più incisivo e attacchi chirurgici, amministrando un vantaggio minimo dal 14-14.

La fuga nel terzo è frenata da due attacchi a rete: Sarroch è raggiunto sul 22-22 ma vince in volata con un muro di Ntotila. La corsa non finisce, si gioca punto a punto, il muro ferma Sideri, si va al tie break. Giannotti lo vince praticamente da solo, anche quando Sarroch rimedia un parziale di 0-4. Resta una grande prova e un punto pesante.

