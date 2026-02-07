La Sarlux non sbaglia: piegato il Trebaseleghe 

Pol. Sarroch 3

Trebaseleghe 1

Sarlux Sarroch : Curridori, Ca- peli 2, Leccis 8, Partenio, Straba- wa 26, Mocci (L), Giaffreda (L), Ma- tani, Saibene 14, Kubaszek 4, Ian- naccone 4, Agrusti 16. N.e. Romo- li, Pisu. All. Denora Caporusso.

Sav Trebaseleghe : Candeago 15, Cester 10, Streliotto 4, Munarin 6, Martinez I. 1, Zaghetto, Rampazzo, Amarilli (L), Rampin 3, Martinez G. 4, Ceolin 16. N.e. Mason. Allenato- re Daldello.

Parziali : 25-21, 25-16, 19-25, 25-20

Alla settima di ritorno della serie A3 la Sarlux è nel suo momento migliore, Trebaseleghe è lontano dalla salvezza diretta. Ma si vede, per un attimo, il Sarroch a due volti. Sul 2-0 si distrae, la partita si allunga e nel quarto set è sotto 6-8. Di sicuro sestetto in campo e panchina ne avevano abbastanza di tie break ed è arrivato il colpo di grazia che ha steso i veneti. È servito a Wiktor Kubaszek, classe 2006, mandato in campo da Denora Caporusso per firmare i primi punti in A3 e mettere a terra i due palloni (diagonale e “pipe”) che hanno chiuso la partita. Piccolo spavento iniziale (0-5 e immediato time out), il ritorno di Leccis in sestetto, il cambio di Capelli con Iannaccone, la solita dose di 15 punti a muro (7 del solito Agrusti), e Strabawa a tratti incontenibile. Oggi alle 16, il Cus Cagliari a Belluno sfida la seconda in classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA