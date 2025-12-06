La Sarlux insiste Cus, una maratona 

Cus Cagliari e Sarlux Sarroch si ripetono e vincono la seconda partita consecutiva. È il verdetto dei due anticipi dell’ottava giornata della serie A3 di volley. Il Cus Cagliari ha vinto a Mirandola, dopo una maratona terminata poco prima della mezzanotte, Sarroch ha impiegato meno tempo e meno sforzi per battere Savigliano.

Sarroch trasformata

Non c’è dubbio, dopo uno dei momenti più cupi si è trasformata in meglio, e con gli stessi uomini. Al Palazzetto di Via Giotto è arrivata la terza vittoria stagionale, a cadere è stato il Savigliano, battuto 3-1 (25-21, 25-16, 22-25, 25-18). Poco importa che la formazione piemontese sia ultima in classifica tra la sorpresa generale, è il modo con cui sono arrivati i tre punti. La freddezza di riprendere possesso di un set già vinto (il primo) e rimesso in discussione. La capacità di cambiare pelle, quando Savigliano ha riaperto i giochi modificando il suo assetto. “Una prova matura” ha detto il coach Denora Caporusso. Prova corroborata da 21 punti a muro (8 di Agrusti), record stagionale della A3. Brividi nel primo set, Sarroch sul 22-16 subisce un parziale di 5-0, arriva la scossa e tre punti di Romoli, Capelli e ancora Romoli. Senza storia il secondo, Savigliano cambia assetto e vince il terzo, cambia anche Sarroch, dentro Iannaccone per Capelli, il quarto set non ha scossoni, chiude l’ace di Saibene.

Sarlux Sarroch : Curridori, Capelli 13, Leccis 11, Partenio 3, Mocci (L), Giaffreda (L), Saibene 14, Romoli 13, Agrusti 15, Iannaccone 8. N.e. Matani, Kubaszek, Pisu. All. Denora Caporusso.

Tie-break infinito

Ha rischiato più volte di perdere la partita, l’ha ripresa per i capelli e l’ha vinta 3-2 (25-21, 22-25, 25-20, 24-26, 19-21) al settimo match point. Un match che quando pareva aver trovato un padrone cambiava tutto. Il Cus ha avuto il merito di non intimorirsi davanti all’aggressività di Mirandola. C’è Gozzo nello starting six, perso il primo set, Biasotto chiude il secondo con l’ace, nulla da fare nel terzo. Nel quarto, con Muccione e Truocchio per Folguera e Gozzo, sciupa il +4 (da 18-14 a 18-19) ma si riprende e scatta dal 23-23. Tutto nel tie break, Cus sempre avanti e superato sul 13-12. Ma è la sua serata e non si scompone quando Spagnol (37 punti) annulla sei match point. Va a prendersi la vittoria, sul 19-19 punto di Luisetto e attacco out avversario.

Cus Cagliari : Agapitos 10, Zanettin 2, Menicali 12, Biasotto 21, Muccione, Luisetto 11, Basso (L), Gozzo 9, Truocchio 13, Folguera 2. N.e. Sciarretti, Galiazzo. All. Simeon.

