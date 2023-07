LA SARLUX ALLA SCOPERTA DELLA SERIE A3 SQUADRA POTENZIATA, OBIETTIVO SALVEZZA 

Compie 18 anni e per la maggiore età la Sarlux Sarroch si fa il regalo più gradito: la promozione in Serie A3 maschile di volley. Un cammino trionfale nello scorso campionato ha sancito il grande salto del team di coach Marco Franchi: 28 partite, 28 vittorie. La società ha iniziato, il giorno dopo la promozione, a programmare il futuro. Subito annunciati sei volti nuovi, esperti della categoria. Marco Fabroni, classe 1981, da 22 anni in serie A, il polacco Lukasz Ciupa, 32 anni, seconda stagione in Italia dopo esperienze in Francia e Ungheria. Sono i più navigati, a loro si sono uniti Francesco Fortes (5 stagioni in A3), Filippo Agostini in A3 da 4 anni, entrambi classe ’99, come Manuel Beghelli, già a Modena, a Sant’Antioco nel 2021, ultime stagioni tra A2 e A3. Di un anno più giovane, e con tre campionati alle spalle, Francesco Giaffrida.

Il mercato

Leila Lai è la team manager della Sarlux Sarroch, vive in prima persona la lunga fase che precede l’esordio in campionato, il 14 ottobre in casa contro Garlasco: «Abbiamo arricchito il roster con giocatori di esperienza che conoscono la categoria, pronti a mettersi al servizio della squadra. Ci aspetta un campionato di ben altra dimensione dopo un anno senza sconfitte. All’interno della sfida agonistica c’è una ulteriore sfida emotiva e psicologica. Dovremo infatti gestire le inevitabili sconfitte a cui andremo incontro». C’è da sfatare un luogo comune. La A3 non è la comune terza divisione, è molto di più. «Esatto. È un campionato organizzato, al pari della SuperLega e della A2, dalla Lega Pallavolo Serie A. Ciò impone una organizzazione societaria di primo piano, e una struttura anche comunicativa dalla quale non si può prescindere».

Le iniziative

Nelle ultime stagioni si è aggiunto il supporto del pubblico, la società risponde con iniziative collaterali come la presenza dei suoi atleti nei recenti Summer Camp. «Durate le attività estive a loro riservate, i giovanissimi hanno visto da vicino i loro idoli del Volley e giocato con loro. È importante la vicinanza della squadra e della comunità che ci sostiene. Ogni nostra attività è condotta in maniera intelligente ed è frutto di un lavoro meditato che ha radici nel tempo», conclude Lai.

RIPRODUZIONE RISERVATA