La Sarlux a Bologna per tornare a vincere 

Non c’è tempo per soffermarsi sulla prima sconfitta interna, arrivata sabato scorso per 3-1 contro Mantova. La Sarlux Sarroch torna in campo oggi alle 20 a San Lazzaro di Savena, contro la Geetit Bologna nel turno infrasettimanale della serie A3 di volley. È la quarta giornata e i gialloblù saranno l’unica squadra sarda impegnata, dato che il Cus Cagliari riposa.

Rilancio

Due sconfitte consecutive impongono alla Sarlux un cambio di passo. Certo, vincere il primo set e andare sotto, come sabato, 38-36 nel secondo, può far perdere le forze e l’entusiasmo a chiunque. Il coach Marco Franchi, verificati i margini di miglioramento evidenziati nella prima parte del match, analizza il calo nella parte successiva. Partendo da due certezze, i cagliaritani Riccardo Romoli e Francesco Sideri, quest’ultimo sin qui vera sorpresa della stagione.

Gli avversari

Bologna, dopo i playoff della scorsa stagione, ha cambiato mezza squadra. Ha perso al tie break le prime due partite e rotto il ghiaccio nell’ultimo turno, 3-0 al Salsomaggiore. Vittoria resa possibile dalla diminuzione degli errori in battuta dei tre pericolosi schiacciatori, Baciocco, Sacripanti e Listanski.

RIPRODUZIONE RISERVATA