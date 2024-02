«La Sardegna vuole cambiare pagina» 

Quasi 500 chilometri in tre giorni, strette di mano, decine di selfie nei mercati cittadini tra gamberoni e bottarga. Giuseppe Conte indossa l’abito del leader di partito per sintetizzare quello che rimane della sua visita in Sardegna: «Ho visto un territorio in grande affanno su vari fronti. Oltre alle difficoltà legate all’inflazione e all’aumento dei prezzi bisogna fare i conti con un sistema sanitario disastroso, o con il ridimensionamento scolastico che costringe bambini piccoli a diventare pendolari. Ma ho anche incontrato», racconta il presidente del M5S, «tanta voglia di rinnovamento e di voltare pagina». A una settimana esatta dal voto l’ex premier tira la volata della candidata del Campo largo Alessandra Todde («che è stata scelta in piena autonomia come la migliore interprete di questo progetto») e guarda con ottimismo a un appuntamento che ha tutte le sembianze di un bivio per il centrosinistra: l’alleanza guidata da M5S e Pd in Sardegna «è un esperimento che ha portato a costruire un progetto serio delle forze progressiste e civiche che hanno lavorato intensamente per un programma coeso, per obiettivi condivisi». Se sarà vincente, si scoprirà tra sette giorni.

Nei mercati

L’ultima giornata di incontri inizia presto, a Cagliari: alle 9.30 le corsie del mercato di San Benedetto già brulicano. Foto di rito ai banchi del pesce, ormai prossimi alla «chiusura triennale per una pessima ristrutturazione voluta da Truzzu», attacca Alessandra Todde, che punta il dito anche contro i «cantieri interminabili» e la «gestione della nettezza urbana inadeguata». Poi Conte si sposta tra i gazebo di Campagna amica a Quartu, dove c’è l’occasione per parlare della protesta dei trattori: «Questo è un governo delle tasse», sibila il leader M5S, «quando c’è stata la legge di bilancio abbiamo cercato di dare un contributo con norme a favore degli agricoltori, ma eravamo consapevoli che sarebbe arrivata l’ondata di tagli».

Gli appuntamenti

La giornata prosegue con una visita alla sede del gruppo L’Unione Sarda per un incontro con l’editore Sergio Zuncheddu. Negli studi di Radiolina Conte concede anche un accenno di canto a tenore («bim-baaaa») prima di volare alla Fiera di Cagliari per il comizio conclusivo dei tre giorni nell’Isola, davanti a un migliaio di persone. C’è anche il tempo di lanciare l’allarme sulla riforma dell’autonomia: «Questo governo ha intrapreso una strada pericolosa: pur di accontentare forze politiche di maggioranza sta concedendo delle riforme che fanno male al Paese. Non si può governare senza una visione unitaria, solo per accontentare ciascuna forza politica, il premierato per FdI, l’autonomia per la Lega e la giustizia per FI», sottolinea l’ex premier, «così si distrugge il Paese ed è chiaro che poi arrivano le proteste degli amministratori». Il riferimento è ai 700 sindaci che hanno sfilato a Roma capitanati dal governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Le specificità

«Ben vengano le proteste, noi ci faremo sentire in maniera sempre più forte». Per Conte «un sistema con 20 staterelli» non funziona nemmeno dal punto di vista economico, «chi pensa di arricchirsi con questo progetto resterà deluso, perché le imprese si troveranno con 20 sistemi di regolazione diversi e questo non agevola l’attività economica». Mentre invece bisogna pensare «alla specificità della Sardegna» e alle «sue istanze di Regione autonoma che vuole decidere il proprio destino senza essere condizionata da Roma».

Lo scenario

Al suo fianco in questi tre giorni – in cui ha trovato spazio anche per un incontro nella comunità La collina di Serdiana –, c’era sempre Alessandra Todde, che incassa il sostegno dei leader nazionali e si prepara per gli ultimi giorni di battaglia sul campo che invece avranno un sapore più “local”: «La chiusura della campagna sarà sarda, come è giusto che sia», dice Todde, che prepara l’appuntamento finale di venerdì prossimo: «Parleranno i segretari regionali, le persone che hanno deciso di metterci la faccia anche nella società civile, parleranno gli attori della coalizione. Poi ben vengano poi l’aiuto e il supporto nazionale, ma parleremo ai sardi».

