La Sardegna verso l’Unesco «I nuraghi sono il nostro brand» 

Il futuro della Sardegna passa dai nuraghi, che rappresentano la principale dote per uno sviluppo sostenibile in grado di produrre nell’Isola ricchezza, occupazione e opportunità di crescita. Una grande miniera fino a oggi, però, non ancora realmente valorizzata e sfruttata. Su questo concetto si è sviluppato l’incontro per illustrare il progetto “Sardegna Isola dei nuraghi, sviluppo territoriale partecipato”, promosso dall’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” con il partenariato della Fondazione di Sardegna e organizzato ieri alla Camera di Camera di Commercio di Cagliari. Presente anche una rappresentanza del mondo imprenditoriale ed economico sardo: l’obiettivo è, infatti, coinvolgere le imprese sarde nelle iniziative di valorizzazione legate agli investimenti strategici sulla civiltà nuragica e alla crescita di consapevolezza tra i sardi della potenzialità economiche che discendono dall’istanza Unesco per il riconoscimento universale del valore dei nuraghi.

«La Sardegna, con la sua antica civiltà nuragica rappresenta il primo e più importante brand della propria identità che non ha eguali nel Mediterraneo», ha spiegato Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione.

Ad aprile l’associazione ha presentato al Ministero della Cultura una bozza del progetto, che rappresenta la base preliminare per l’ulteriore avanzamento dell’istanza verso Parigi: coordinato dalla Fondazione Links di Torino si basa sullo studio dei 32 siti che sono solo una vetrina dell’immenso paesaggio culturale della Sardegna.

