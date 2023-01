«Mi aspettavo l’affetto dei tifosi, ma non così. Sono stati meravigliosi». Claudio Ranieri si racconta per la prima volta dopo il ritorno a Cagliari. E lo fa nella redazione dell’Unione Sarda in un’intervista esclusiva. Il tecnico romano crede nella Serie A e chiede il contributo di tutti. «Ma è da chi ci sostiene che può arrivare la spinta più importante».

