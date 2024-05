La sardegna trionfa in corsica 

Nuovo successo. dopo quello dell’anno scorso. della Sardegna ai Giochi delle Isole, riservati ai giovani tra i 14 e i 17 anni. Alla manifestazione, ospitata in Corsica, oltre agli atleti sardi hanno preso parte i rappresentanti di Capo Verde, Canarie, Saint-Martin, Ischia, Madeira, Malta e Corsica.

In tutte le discipline i ragazzi sardi sono saliti sul podio. Dominio assoluto nell’atletica: i maschi hanno chiuso al primo posto con 172 punti contro i 125 della Corsica; le ragazze, con 156 punti, hanno preceduto la stessa Corsica, ferma a 115.

Nel tennis le ragazze conquistano l’oro a spesa delle Canarie che, a loro volta, relegano al secondo posto i sardi. Situazione simile anche nel basket: nelle due finali, a contendere il primo posto sono state le Canarie; i ragazzi hanno ottenuto l’oro, le ragazze si sono dovute accontentare dell’argento. In classifica generale oro alla Sardegna.

Successo anche per i tennisti e le tenniste, spese, rispettivamente di Madeira e Corsica e della stessa Madeira. Pioggia di medaglie per le ginnaste sarde che ottengono l’oro con Sarah Zinchiri e Dalila Luiu. Primo posto per la Sardegna anche nella competizione a squadre.

Solo vittorie per la Sardegna anche nel basket 3 contro 3: i cestisti hanno sconfitto la Corsica 17-13, Capo Verde 14-11, le cestiste hanno superato per 13-4 la Corsica e poi Capo Verde per 17-10.

Solo bronzo, sia per i ragazzi che per le ragazze, infine, nella due competizioni a squadre di judo.

