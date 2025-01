La Sardegna tra Pisa e Aragona Una storia (ricca) da rianalizzare 

Ci sono i fatti, e poi ci sono i modi con cui vengono raccontati i fatti. Vale a dire che la narrazione di una vicenda non coincide per forza con la vicenda, e, allora, il compito dello storico è mettere i puntini sulle i , o , come afferma Lorenzo Tanzini, districare quanto è accaduto dai significati che le persone gli hanno attribuito. Un compito prezioso, e non solo per comprendere un pezzo di storia della Sardegna, come farà il medievalista nel corso della lectio di domani a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, alle 17, per i Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, organizzati dai Musei Nazionali. È un esercizio utile anche per orientarsi negli eventi e nelle cronache di oggi.

Tema

Durante la lectio “La Sardegna tra Pisa e Aragona. Quali continuità nei rapporti dell’isola con la Toscana nel tardo medioevo”, curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, il professore ordinario di Storia medievale all’Università di Cagliari ricostruirà la fase di passaggio, nel XIV secolo, dalla dominazione pisana nell’isola a quella aragonese, più che attraverso i fatti, attraverso la narrazione che di quei fatti è stata fatta. Dapprima, Tanzini illustrerà come il cambiamento avvenuto nel tardo medioevo sardo sia stato enfatizzato da alcune fonti storiche dell’epoca, volte a «marcare la rottura rispetto al passato, e a presentare la conquista aragonese come una liberazione dai tiranni pisani». Successivamente, egli cercherà di mostrare come, in realtà, gli aspetti di continuità tra le due dominazioni siano più numerosi di quelli ammessi. Anche durante la dominazione aragonese, nell’isola continuarono a operare commercianti e imprenditori provenienti dalla Toscana, e in alcuni centri vi era un nucleo significativo di toscani naturalizzati sardi.

Continuità

Secondo il docente, la continuità si manifesta anche «nella persistenza di norme, pratiche e consuetudini» del governo pisano pure dopo la sua conclusione. Si tratta di aspetti che si mantengono nel corso del tempo, perché, suggerisce lo storico, «la dominazione pisana aveva saputo gestire meglio degli spagnoli le tradizioni e le consuetudini locali». Nell’impossibilità di stabilire, a posteriori, quale delle due dominazioni abbia apportato i maggiori vantaggi ai sardi, certo è che le condizioni storiche si devono confrontare con le narrazioni che le generazioni costruiscono lungo il tempo, di ciò che avviene e di ciò che è avvenuto. Interpretazioni che, a loro volta, indirizzeranno gli eventi successivi. Solo la consapevolezza che la storia si svolge su più piani, tra loro differenti -quello delle date e dei fatti, e quello dei significati e dei resoconti- aiuta a coglierne la verità e la portata. Il compito della ricerca storica, conclude Tanzini, è «smontare» le narrazioni (oggi le chiamiamo storytelling), e non per «mero esercizio intellettuale», ma perché sono «letture parziali, interessate». La realtà è complicata, e conoscerla vuol dire osservarla da più punti di vista.

