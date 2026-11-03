La Sardegna tra due secoli 

Uno spaccato della vita sociale, culturale e politica tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento: è il contenuto di una ricerca confluita nel libro curato da Giancarlo Nonnoi dal titolo “Cagliari e la Sardegna verso l’Europa”.

Il volume, che sarà presentato alle 17,15 di oggi nel Centro socio culturale di Decimoputzu, raccoglie gran parte dei contributi di vari studiosi presentati durante i tre cicli di conferenze tenutesi a Cagliari, tra il 2024 e il 2025, nell’ambito del progetto culturale “Cagliari e la Sardegna nell'Età dei Savoia: dal Regnum Sardiniae alla fusione con gli Stati di Terraferma”.

L’incontro, aperto a tutti, rientra tra gli appuntamenti dell’Università del Territorio. Alla serata, oltre all’autore interverrà Stefano Basciu.

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