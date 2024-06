La Sardegna terra d’investimenti con i soldi sporchi delle mafie Assalti ai portavalori: è allarme 

La Sardegna usata dalle mafie per investire capitali illeciti ottenuti soprattutto con i traffici internazionali di droga. E se nell’Isola non si registra la presenza di associazioni di tipo mafioso locali, sono emersi contatti tra criminali sardi e alcune delle principali organizzazioni mafiose del sud Italia proprio per l’importazione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina dalla Calabria. È la fotografia contenuta nella relazione sull’attività della Direzione investigativa antimafia (Dia) relativa al primo semestre del 2023, presentata dal ministro dell’Interno al parlamento. E in Sardegna si registrano anche altri fenomeni che destano particolare allarme sociale, come quello degli assalti ai portavalori.

Riciclaggio

Dunque in Sardegna, secondo quanto emerso dalle indagini della Dia, le organizzazioni mafiose non mettono radici. Ma l’Isola è terra fertile per riciclare i capitali sporchi e per fare affari soprattutto nel mercato illegale dei traffici di droga. «Nelle attività di contrasto», viene evidenziato nel documento pubblicato sul sito internet della Camera dei deputati, «eseguite nel corso degli anni, sono state riscontrate proiezioni delle mafie tradizionali, che hanno posto in essere investimenti immobiliari, in Sardegna, proventi di attività illecite».

In particolare la ‘ndrangheta, interessata a riciclare grosse somme di denaro in operazioni edilizie legate a strutture turistiche, come emerso dall’indagine Fenice.

Un’ulteriore conferma dei rapporti sempre più stretti e frequenti tra la mafia calabrese e i gruppi criminali sardi sono i traffici di stupefacenti: e in una sentenza del giugno 2023 si è arrivati alla condanna di un’organizzazione sardo-calabrese molto vicina a una delle costole del “mandamento” Jonico, capace di far arrivare in Sardegna ingenti quantitativi di cocaina.

La produzione

Un altro fenomeno sempre più radicato nel territorio sardo è quello della produzione di marijuana. Viene, si evidenzia nella relazione, «coltivata in estesi territori impervi dell’entroterra mediante tecniche colturali sofisticate e non si può escludere l’eventualità che parte della produzione possa essere destinata fuori Regione». Sono presenti inoltre sodalizi stranieri, come quello nigeriano, «dediti ai traffico e spaccio di droga» ma anche «nella tratta di giovani donne connazionali da avviare alla prostituzione».

I pericoli

La Dia pone poi l’accento sugli assalti ai portavalori, «fenomeno che desta particolare allarme sociale», e sul ripetersi delle intimidazioni «nei confronti di imprenditori e pubblici amministratori, praticati, prevalentemente, mediante incendio di autovetture o mezzi strumentali all’attività d’impresa». E inoltre viene tenuta alta l’attenzione da parte delle istituzioni «nei confronti di possibili infiltrazioni criminali, in particolare per l’avvio dei cantieri finanziati coi fondi Pnrr che potrebbe rappresentare un grande interesse per le organizzazioni criminali». Per ora però il monitoraggio sugli appalti «da parte delle Prefetture e di tutte le forze di polizia sul territorio consente un’adeguata attività di prevenzione».

