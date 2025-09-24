La Sardegna svela i suoi tesori architettonici 

Due giorni ricchi di appuntamenti culturali per tutta l’Isola: sabato e domenica tornano le Giornate europee del patrimonio. Il tema dell’edizione (nel cinquantennio dall’Anno europeo del patrimonio architettonico) è, non a caso, “Architetture: l’arte di costruire”.

Cagliari

Il programma è stato presentato ieri mattina nella basilica di San Saturnino a Cagliari da Francesco Muscolino (direttore regionale Musei Nazionali), Elena Anna Boldetti (soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per Cagliari, Oristano e Sud Sardegna) Monica Stochino (soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per Sassari e Nuoro) e Fabrizio Frongia della Soprintendenza archivistica della Sardegna. In totale quasi cento incontri. Partendo dal Cagliari sarà possibile vedere le millenarie mura della basilica stessa, le sale storiche della Biblioteca Universitaria, la chiesa di Sant’Agostino, i tesori devozionali di Sant’Efisio e la Sala espositiva della Cittadella dei Musei con le sue meraviglie dell’era punico-romana. Si partirà nella sabato (10.30) con la conferenza sulle architetture gesuitiche a Cagliari, all’Archivio di Stato, in contemporanea con un’altra incentrata sulla storia dei restauri della Basilica paleocristiana. Alla Biblioteca Universitaria sarà presentato (alle 11) il libro “L’abbraccio” di Annalisa Rossana Porru. Domenica verrà svelato il restauro delle quattro sculture marmoree dei Giardini Pubblici, a seguire la conferenza sull’architetto Alberto Ponis e l’Archivio a suo nome alla Soprintendenza archivistica della Sardegna. Due concerti alle 18: “Palestrina 500” a San Saturnino e “Ombre di plastica” di Nicola Agus a Villa Binaghi. Dalle 10 di sabato, a Selargius sarà possibile recarsi alla rinnovata Casa del Canonico Putzu. Infine, alle Saline Conti Vecchi “Il sospiro della natura - The perceptive machine” mostra di Ileana Florescu.

Sassari

A Sassari invece, sabato e domenica saranno visitabili la Biblioteca Universitaria, il Museo nazionale Antonio Sanna, oltre ai nuovi scavi della Necropoli di Anghelu Ruju e alla Pinacoteca Nazionale, quest'ultima narrata nelle sue vicende architettoniche. Il primo appuntamento si avrà sabato mattina con una conferenza sulle fasi strutturali del Palazzo Ducale all’Archivio di Stato, a cui seguirà nel pomeriggio un altro incontro sul restauro delle sculture di via delle Terme, stavolta al Centro di restauro e conservazione di Li Punti. In contemporanea la mostra “Libri d'Artista” alla Biblioteca Universitaria. Due i concerti alla Biblioteca Universitaria: sabato (alle 18) “Iskeliu”, domenica (alle 11) il Trio Reinas. Chiusura domenica (17.30) con la presentazione del libro “Anime ombra” di Rita Nappi. A Porto Torres i concerti all’Antiquarium Turritano (sabato alle 21) “Songs of Renaissance” e “Universong”, domenica alle 11. A Caprera il Compendio Garibaldino sarà aperto per entrambe le giornate. A Palau, Casa Studio Ponis, la mostra dedicata architetto sardo. A Cheremule visitabile già da domani il Parco dei Petroglifi.

Nuoro

Sempre domani Nuoro vedrà l’inaugurazione della mostra “Da est a ovest. Da ovest a est” su traffici e scambi nel Mediterraneo dell'età del bronzo al Museo archeologico nazionale. Aperta anche sabato e domenica, l’esposizione sarà affiancata il 27 dalla passeggiata culturale pomeridiana in partenza alle 16 dall'Archivio di Stato nuorese.

Oristano

In quello oristanese, sabato mattina (9.30), ci sarà una conferenza comprensiva di un tour virtuale del patrimonio archivistico, e nella stessa fascia oraria si svolgerà la visita guidata del Nuraghe Nuraddeo e della necropoli preistorica di Chirisconis, nel piccolo centro di Suni.

RIPRODUZIONE RISERVATA