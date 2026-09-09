La Sardegna spinge Balliana 

Diciotto anni dopo l’edizione che segnalò al mondo le potenzialità di Fabio Aru e otto anni dopo quella che vide protagonisti Gabriele Porta e Orlando Pitzanti, la Sardegna torna a schierare una rappresentativa al via del 50° Giro della Lunigiana, la più importante corsa a tappe per Juniores del panorama italiani e una delle più importanti a livello internazionale. Il Comitato Regionale della Fc1 è riuscito a mettere in piedi una formazione per poter schierare al via il campione d’Italia su strada, Enrico Balliana che correrà in maglia tricolore con la scritta Sardegna. Con lui ci sarà anche Andrea, il fratello minore che corre con la Ecotek Zero24 (l’appoggio “tecnico” della squadra di Rovato è stato fondamentale). Gli altri sono Luca Biancu (della Monsummanese) e due corridori che rientrano dai rispettivi infortuni e faranno il possibile: Daniele Santamaria (Monteponi) e Alessandro Santoru (Dueppi). Gabriele Lapadula sarà l’accompagnatore.

Ieri un nubifragio ha cancellato la prima delle quattro tappe, perciò di fatto si comincia oggi con la Portofino-Chiavari di 93,4 km.

Partenti top

Giuseppe Martinelli, team manager della Ecotek Zero24 (che sarà in ammiraglia assieme al ds Sergio Gozio) illustra lo scenario di una gara che ha un albo d’oro paragonabile a una grande corsa a tappe professionistica: «Siamo qui da lunedì, perciò siamo andati a vedere i percorsi di tutte le tappe. Il tracciato è durissimo, non dico che non sia adatto a Enrico ma dovrà essere super. Ogni anno qui ci sono i migliori del mondo, qui ci sono stranieri importanti, colombiani, messicani, il belga Vic De Smet, che è un primo anno ma è il migliore di tutti». Tra i favoriti sono indicati il norvegese Kristian Haugetun, il tedesco Karl Herzog, campione d’Europa, ma anche l’altro norvegese Sindre Orholm- Lonseth, il ceco Marek Stiblik, l’austriaco Michael Hettegger (Austria), il messicano Emilio Rodriguez e tutti i nove azzurri inseriti nel “listone” iridato.

Chance iridata

Sono avversari che il diciottenne di Arborea potrebbe ritrovare a Montreal, se sarà tra gli azzurri che Edoardo Salvoldi schiererà al via del Mondiale Juniores il 24 settembre: «Con quello che ha fatto, la maglia la meriterebbe senza dove dimostrare altro», dice Martinelli, che su quel percorso fu argento alle Olimpiadi del 1976, «però prendiamo anno che il ct ha deciso così e che dobbiamo dimostrare ancora qualcosa. Ma corriamo sereni per ciò che abbiamo fatto e che sono sicuro che faremo. Domenica correremo un’altra gara internazionale per arrivare sino al momento delle convocazioni senza alibi». La cancellazione per la pioggia ha privato Balliana di una chance: «È mancata la tappa meno dura e più adatta», conferma l’ex ds di Fabio Aru e Vincenzo Nibali all’Astana. «La seconda semitappa di venerdì è veramente dura e il circuito dell’ultima ha solo salita e discesa per 100 km».

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