La Sardegna sorride ai “tricolori” di categoria 

Quattro medaglie, una delle quali d’oro, appesantiscono il bagaglio della Sardegna che nuota, ai campionati italiani di Categoria in vasca lunga, chiusi nello scorso weekend a Chianciano con un bilancio che non può che essere positivo. A brillare maggiormente è la medaglia d’oro finita al collo di Anna Conti, al termine di 200 metri che la dorsista Senior della Sport Full Time Sassari ha nuotato in 2’13”33. La talentuosissima atleta di Porto Torres, allenata da Ilario Ierace, aggiunge il quinto posto dei 200 misti in 2’17”58 e l’undicesimo nei 100 nuotati a pancia in su in 1’03”62.

A Chianciano l’Isola era rappresentata da sei società: oltre alla Sft, Sport.E.R., Promogest, Atlantide ed Esperia che ha fatto la parte del leone grazie ai suoi azzurri, entrambi Seniores. Nelle gare di mezzofondo, Fabio Dalu si è fatto valere mettendosi al collo un doppio argento, sempre alle spalle di Matteo Diodato. Negli 800 stile, il cagliaritano ha chiuso in 8’07”06, contro 8’03”95 del ventitreenne della Livorno Aquatics. Infine, nell’ultima giornata, l’esperino allievo di Marco Cara ha ceduto soltanto a Diodato (15’22”61), toccando per secondo in 15’25”69. A completamento, il decimo posto nei 400 sl.

Reduce dalle Universiadi, Francesca Zucca ha invece ottenuto la medaglia di bronzo nei 100 rana (1’08”05) e ha sfiorato il podio nei 200 (quarta in 2’30”99), oltre a chiudere 13ª i 50 in cui si è distinta, per la Promogest Quartu, Martina Fanunza, settima in 32”52.

Per la società granata cagliaritana, positive le prove delle due Juniores Silvia Piras e Sara Lai. La prima, specialista delle lunghe distanze, ha ottenuto un bel sesto posto nei 1500 in 17’22”75, affiancandogli il nono negli 800 (9’07”70), con piazzamenti meno significativi nei 400 (18ª in 4’30”27), nei 200 (14ª in 2’07”14) e nei 200 misti. Per la delfinista Lai, sesto posto nella finale dei 200 in 2’19”84 e 16° nei 100 (1’04”02).

Tra i piazzamenti nella top 10, ci sono anche i noni posti di Gabriele Cocco nei 50 sl Juniores (23”60) e di Salvatore Ciancilla nei 100 farfalla Cadetti (54”91), entrambi della Sport.E.R.. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA