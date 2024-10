«La Sardegna si libererà dalle pale eoliche» 

Lo spirito è quello del 1969, quando lo Stato, che a Pratobello avrebbe voluto creare un poligono militare, fu respinto dalla protesta pacifica degli abitanti di Orgosolo. «Ma in questo caso, a chiedere che le pale vengano messe fuori dalla Sardegna, è una regione intera», ha detto Maria Grazia Demontis, anima gallurese dei coordinamenti, mercoledì durante la manifestazione di Santa Giusta. «Da qui è ripartita la mobilitazione che, in effetti, non si è mai fermata, dalla consegna dei sette plichi con le firme della legge di Pratobello in Consiglio regionale. La nostra direzione è il recupero dell'autodeterminazione del popolo sardo, l'unico sovrano in questa terra». Una terra martoriata che, anche la Chiesa oristanese, con don Roberto Caria, vicario del vescovo di Oristano, ha chiesto di difendere: «Tiriamo fuori le nostre energie migliori non solo per proteggere la nostra terra e non permettere che sia sfruttata ingiustamente ma, nello stesso tempo, perché amandola sempre di più possiamo renderla produttiva pensando ai giovani di oggi e alle generazioni future». Gli organizzatori della manifestazione sono soddisfatti: «Il ricorso alla croce, nell’opera d’arte di Salvatore Garau e al porto di Oristano, è simbolo di liberazione», dicono Davide Fadda e Gianfranco Cau, del presidio permanente del popolo sardo del porto di Oristano. «La Sardegna, costi quel che costi, scenderà dalla croce, liberandosi dalle pale eoliche». (lo. pi.)

