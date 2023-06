«La Sardegna “sì” dona» L’appello: serve sangue 

«Il sangue è vita, come diceva Dracula», dice l’assessore alla Sanità Carlo Doria per lanciare la nuova campagna della Regione sulle donazioni di sangue “La Sardegna Sì Dona”, presentata ieri, con testimonial del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura dell'Isola, come il presidente della Dinamo Banco di Sardegna Stefano Sardara con i giocatori Jack Devecchi, Ousmane Diop e Luca Gandini, la cantante Maria Giovanna Cherchi e i comici sassaresi Pino e gli Anticorpi.

«I sardi», sottolinea Doria, «sono grandi donatori ma possiamo fare di più. Abbiamo bisogno di sangue per i tanti pazienti talassemici, che richiedono frequenti trasfusioni, ma anche per la normale attività chirurgica di routine. Anche in questo caso, come in altri, dobbiamo fare i conti con i limiti dettati dall'insularità. Nonostante il buon tasso di donazioni che si registrano sul nostro territorio rimaniamo spesso dipendenti da altre regioni d’Italia».

«I sardi hanno capacità di prossimità che pochi popoli hanno», ha evidenziato Maria Giovanna Cherchi, «sanno farsivicini gli uni agli altri e la donazione è la possibilità disentirsi un popolo unito». Da Parigi e Sanremo è arrivato ancheil sostegno in videomessaggio del tenore Francesco Demuro e del medico GiovanniAngiolini. Lacampagna sarà diffusa su web, tv e social.

