La Sardegna si applaude 

Arborea. Una muraglia argentata di coppe per riflettere, dal palco di Arborea , i successi di una stagione finalmente felice per il calcio sardo, anche semplicemente per il ritorno alla normalità. Ma il Gran Galà del Calcio sardo non poteva prescindere da una cascata di premi che sgorga dalla vittoria più importante, la promozione in serie D di Latte Dolce e Budoni.

La serata

Gianni Cadoni, presidente del Comitato Sardo della Figc non ha bisogno di molte parole per dare il via alla serata, in una sala gremita: «Ci godiamo la prima stagione sportiva “regolare” dopo la pandemia. Sappiamo che ci attendono sfide difficili, con la novità del lavoro sportivo». La nuova legislazione torna tra gli argomenti della cerimonia poco dopo, con il vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti, Christian Mossino, per nulla tenero con la riorganizzazione dello sport italiano: «Mi sembrano cose fatte da chi con conosce o non apprezza il lavoro delle nostre società come di quelle degli altri sport», attacca. «Il nostro compito è lavorare per cercare di sistemare le cose«. Ma è l’ultima volta che la sala perde un po’ il sorriso, anche se poi seguiranno momenti di commozione, come quando sullo schermo compaiono i volti di Tonino Orrù e Angela Bruna Mereu, dirigenti scomparsi, salutati da un applauso doloroso.

Le benemerenze

I premi più belli sono quelli inaspettati. Le squadre vincitrici dei campionati (tutti, di tutte le discipline, i generi e le categorie, paralimpici compresi) sanno di essere chiamate così come le vincitrici della Coppa Disciplina («noi predichiamo il buon comportamento, perciò è un premio fondamentale», chiosa Cadoni), ma quando sul palco sono invitati personaggi che hanno dedicato una vita al gioco del calcio, come Natalio Migliorisi, Angelo Franco Dettori, Mariano Barria e Renato Serra, le emozioni sono diverse. E molto, molto più intense e autentiche. A loro sono andate le quattro benemerenze regionali.

Fair play

È un misto di felicità e sorpresa, l’espressione del giovanissimo Riccardo Locci, Under 15 del Settimo 1967, che riceve il premio fair play. L’episodio lo racconta lui stesso ai microfoni di Mariangela Lampis ed Enrico Pilia, che conducono la serata: un contrasto in area, l’arbitro che fischia il rigore, lui che si oppone alla decisione, riconoscendo di essere inciampato da solo. Doverosa la sottolineatura federale. Ma quando sul palco compare un pallone con la scritta “A Riccardo, Luigi Riva”, tutto acquista una dimensione speciale.

Gli arbitri

I successi del movimento sardo sono anche quelli degli arbitri. Antonio Giua, primo arbitro sardo in A, l’anno prossimo avrà un corregionale nella Can A. «Giuseppe Collu ha dimostrato di avere le doti che servono, ora viene il bello ma anche il difficile», dice per incoraggiare il giovane collega. Collu sorride, e spiega le proprie sensazioni: «La mia promozione è una festa regionale, che dedico ai ragazzi che hanno il mio stesso sogno». Il suo è un caso esemplare, sulla possibilità del doppio tesseramento giocatore e arbitro.

