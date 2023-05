La Sardegna sempre più spopolata «Ora serve un’inversione di rotta» 

Si perde popolazione perché le persone non nascono (le donne isolane fanno meno di un figlio a testa, mediamente), perché si muore di più (succede dove restano soprattutto i vecchi, e il Covid in questo senso ha dato una mano non richiesta) e perché si emigra tanto, ovviamente in età riproduttiva. Non se ne vanno solo quelli che non hanno arte né parte, come un tempo: ora perdiamo giovani preparati e specializzati che vanno a cercare fortuna oltre il mare, perché per quanto riguarda la fortuna professionale, qui da noi, la corrente porta sempre più al largo. E a fare Pil, nell’Isola, contribuisce in maniera crescente l’Inps, con le pensioni che eroga, e quindi non poche famiglie campano decentemente grazie al nonno: «Che il Signora lo conservi in salute».

L’Istat propone i dati solo fino al 2018, che non sono confortanti, ma in realtà il crollo si è registrato soprattutto da quell’anno. Nel 2001 nell’Isola abitavano 1.631.880, morivano 200 persone in più rispetto a quelle che nascevano e dall’estero prendevano la residenza 628 cittadini. Il bilancio demografico dell’ultimo anno pubblicato dall’Istituto di statistica indica che nel 2018 i residenti erano 840 in meno, ma solo grazie ai quasi seimila iscritti dall’estero, dunque immigrati, che negli anni precedenti erano pure di più. E dal 2019 in poi il crollo, che ci ha ridotti a meno di 1,6 milioni, immigrati residenti compresi. E questo ci costa l’elezione di un parlamentare: siamo di meno, e di meno contiamo in Italia.

Tanto normale non dev’essere, il crollo demografico in Sardegna, se c’è qualcuno che parla di «Apocalisse demografica». Cui segue sempre quella sociale con tutti i suoi cascami: ad esempio, la popolazione in Sardegna cala e questo ha fatto perdere all’Isola un parlamentare, nel senso che alle prossime elezioni politiche ne eleggeremo uno in meno. E i numeri sono impietosi, specialmente nell’ultimo quinquennio: ormai la Sardegna è sotto il milione e seicentomila abitanti, con tendenza verso un’ulteriore e progressiva riduzione.

Tanto normale non dev’essere, il crollo demografico in Sardegna, se c’è qualcuno che parla di «Apocalisse demografica». Cui segue sempre quella sociale con tutti i suoi cascami: ad esempio, la popolazione in Sardegna cala e questo ha fatto perdere all’Isola un parlamentare, nel senso che alle prossime elezioni politiche ne eleggeremo uno in meno. E i numeri sono impietosi, specialmente nell’ultimo quinquennio: ormai la Sardegna è sotto il milione e seicentomila abitanti, con tendenza verso un’ulteriore e progressiva riduzione.

Il bilancio demografico

L’Istat propone i dati solo fino al 2018, che non sono confortanti, ma in realtà il crollo si è registrato soprattutto da quell’anno. Nel 2001 nell’Isola abitavano 1.631.880, morivano 200 persone in più rispetto a quelle che nascevano e dall’estero prendevano la residenza 628 cittadini. Il bilancio demografico dell’ultimo anno pubblicato dall’Istituto di statistica indica che nel 2018 i residenti erano 840 in meno, ma solo grazie ai quasi seimila iscritti dall’estero, dunque immigrati, che negli anni precedenti erano pure di più. E dal 2019 in poi il crollo, che ci ha ridotti a meno di 1,6 milioni, immigrati residenti compresi. E questo ci costa l’elezione di un parlamentare: siamo di meno, e di meno contiamo in Italia.

Lo spopolamento

Si perde popolazione perché le persone non nascono (le donne isolane fanno meno di un figlio a testa, mediamente), perché si muore di più (succede dove restano soprattutto i vecchi, e il Covid in questo senso ha dato una mano non richiesta) e perché si emigra tanto, ovviamente in età riproduttiva. Non se ne vanno solo quelli che non hanno arte né parte, come un tempo: ora perdiamo giovani preparati e specializzati che vanno a cercare fortuna oltre il mare, perché per quanto riguarda la fortuna professionale, qui da noi, la corrente porta sempre più al largo. E a fare Pil, nell’Isola, contribuisce in maniera crescente l’Inps, con le pensioni che eroga, e quindi non poche famiglie campano decentemente grazie al nonno: «Che il Signora lo conservi in salute».

L’analisi sociologica

Qualcuno potrebbe trovare questo quadro commovente, ma sbaglierebbe: siamo in realtà al dramma economico e sociale, e il fatto che la sociologa dell’Ateneo cagliaritano Ester Cois parli di «Apocalisse demografica» significa che siamo all’epitaffio, e quindi la tomba sociale già ora non è vuota. «La Sardegna offre poco e i giovani, ma non solo loro, se ne vanno», sospira, «e lo fanno per fasi: prima si lasciano le zone interne per andare lungo le coste o nei tre poli attrattivi di Cagliari, Sassari e Olbia», elenca Cois. «Si chiama effetto ciambella: piena ai lati, ma col buco al centro. Ma nemmeno questo basta più», aggiunge la sociologa del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università cagliaritana, «quindi i giovani sardi varcano il mare con un biglietto di sola andata». E chi resta non fa figli, non ha i soldi per fare figli. Probabilmente li fa chi riesce a realizzarsi professionalmente fuori dalla Sardegna, ma di fatto quei bebé sono un gentile omaggio alla loro nuova patria, non all’Isola. «Non vanno più via solo i capifamiglia di età ancora giovane in cerca di risorse per la famiglia, bensì i giovani che hanno investito su di sé, che magari hanno la laurea triennale e vanno altrove per conquistare la specialistica o per seguire i master. Questo problema», conclude Cois, «la Sardegna ce l’ha ed è drammatico, ma a livello globale non è così». In compenso, gli immigrati sono quasi tutti privi di titolo di studio. Sardegna sempre più ignorante.

Inermi davanti al disastro

La tendenza allo spopolamento non è nuova: «La seguiamo da anni», conferma Luisa Salaris, docente di Demografia dell’Ateneo cagliaritano, «la Sardegna è in assoluto la regione italiana che fa meno figli: meno di uno per donna. Le morti sono ben più delle nascite perché prima una coppia aveva più prole, e ora che quella prole è invecchiata va incontro al suo destino naturale. E poi abbiamo pochi immigrati, che fanno più figli degli italiani, ma spesso non sono in età fertile: le badanti, ad esempio». Luisa Salaris punta il dito sulla politica: nazionale e regionale. «Si pensa solo al proprio mandato elettorale e mancano così politiche sul lungo periodo: lo stiamo pagando. Gli incentivi una tantum, non strutturali, sono inutili: quest’anno me lo danno, il prossimo no, ma mica potrò dare i figli in adozione pur avendo pochi soldi. La politica deve prevedere», conclude la docente Salaris, «situazioni e interventi costanti». Così com’è costante l’emorragia di abitanti in Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata