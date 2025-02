La Sardegna secondo Karim non era un’Isola da sfruttare 

Alisarda, Biancasarda, Cerasarda, Geasar, Costa Smeralda: per Karim Aga Khan la Sardegna non era una terra da sfruttare, ma idee e persone da fare crescere, un sogno imprenditoriale da realizzare. Era anche un progetto articolato su diversi asset strategici, approccio senza precedenti per l’Isola. Karim Aga Khan ha costruito un sistema economico territoriale integrato che ha dato da vivere a migliaia di sardi, è questa la sua eredità.

Porto Cervo

L’approccio moderno, la visione di Karim si può apprezzare studiando il primissimo investimento ad Arzachena. Un pacchetto che parte certamente dall’idea di una destinazione turistica internazionale, ma anche dalle necessità del territorio. Il piano finanziario iniziale è di circa 45 miliardi di lire (1962) che vengono destinati a residence e alberghi (42 miliardi), a strade (un miliardo e mezzo), rete idrica, elettrica e telefonica (quasi un miliardo di lire) e un altro mezzo miliardo per porto e impianti sportivi. Negli stessi anni si realizza un’altra opera strategica, la diga sul Liscia. La Costa Smeralda diventa un obiettivo per gli operatori mondiali del turismo. Il principe vuole la fase due del suo progetto, ma il Master Plan non decolla. Nel 1994 cede le sue quote alla Sheraton, che viene assorbita da Starwood, rilevata poi dal fondo Colony Capital di Tom Barrack. Nel 2012, Qatar Investment Authority compra l’intero pacchetto di Porto Cervo dal miliardario statunitense sostenitore di Donald Trump. E oggi Smeralda Holding (controllata dal fondo sovrano qatariota) è proprietaria di quattro hotel, la Marina di Porto Cervo, il Pevero Golf Club e 2.300 ettari di terreni. Il sogno di Karim è ancora al centro degli interessi dei player mondiali del turismo.

Le stelle di Karim

La bandiera sarda del principe aveva anche altre stelle. Nel 1963 nasce la compagnia aerea Alisarda, perché Karim ritiene che la Costa Smeralda debba essere collegata con il mondo. Poi arriveranno Meridiana e Air Italy, che opererà sino alla liquidazione (febbraio 2020) decisa da Qatar Airways Company.

Il sogno svanito

Karim Aga Khan con il suo fondo Akfed cercò inutilmente di salvare Meridiana, ferita ancora aperta. Una storia di successo è invece quella di Geasar Spa che gestisce l’aeroporto di Olbia. Karim è rimasto nella compagine sociale sino al 2020, ultimo atto della sua presenza nell’Isola. Esiste ancora Cerasarda (ceramiche), mentre il percorso delle lavanderie industriali Biancasarda è concluso da tempo. Il sogno di Karim non muore, in una nota del Consorzio Costa Smeralda e della Smeralda Holding si legge: «Ha lasciato un segno indelebile nella storia di Arzachena, della Gallura e della Sardegna intera».

