La Sardegna scommette sui cammini 

Prosegue: «La nostra terra ha tanto da raccontare, con il turismo esperienziale, archeologico, enogastronomico. Il viaggiatore internazionale oggi vuole qualcosa di diverso dal solito mare. Il mare, ovviamente, è una ricchezza che ci dà quattro mesi all'anno di economia importante, ma non ci basta. Dobbiamo andare oltre. Questa è la grande opportunità. Siamo qui per presentare i nostri cammini.

Dopo il saluto della ministra del Turismo Daniela Santanchè, nello stand del padiglione della Regione l’assessore al Turismo Gianni Chessa ha illustrato le iniziative per la destagionalizzazione. «Il passo lento dei cammini religiosi è un passo spirituale. Un’offerta turistica che dà una grande opportunità a tutti i comuni della Sardegna, che possono far riscoprire l’Isola più autentica e vera».

Turismo lento, passeggiate, esperienze, identità e devozione. Sono gli ingredienti di un’offerta turistica che va oltre il mare, presentata a Milano alla Fiera del turismo sostenibile “Fa’ la cosa giusta!”.

La ricchezza

Il progetto

“Noi camminiamo in Sardegna” è un modello di turismo esperienziale, tra cammini, borghi e ospitalità. Un viaggio nella Sardegna più autentica e profonda lungo le vie percorse nel corso dei secoli dai pellegrini. Ieri a Milano alla conferenza di presentazione sono intervenuti anche Miriam Giovanzana, direttrice di Terre di mezzo, che ha sposato il progetto come modello originale ed efficace per lo sviluppo del turismo slow sullo scenario nazionale.

L’appuntamento

Dal 3 al 7 ottobre “Noi camminiamo in Sardegna” sarà nell’Isola, con esperti del settore di tutta Europa. Mille chilometri in “vetrina” per il turismo lento e sostenibile: i cammini di Santa Barbara, di Santu Jacu, di San Giorgio Vescovo, di Sant'Efisio, 100 Torri, Via dei Santuari, il percorso francescano e gli itinerari che faranno riferimento alle destinazioni di pellegrinaggio (Borutta, Dorgali, Galtellì, Gesturi, Laconi, Luogosanto, Orgosolo e Sant’Antioco) faranno vivere l’esperienza suggestiva ed esclusiva del viaggio nel cuore profondo e autentico dell’Isola.

