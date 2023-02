La Sardegna ritrova il Carnevale 

Da Mamoiada (nella foto) a Guspini, da Bosa a Ottana, da Santu Lussurgiu a Tempio, da Oristano a Gavoi, da Sinnai a Orotelli. In tutta la Sardegna riesplode il Carnevale dopo gli anni bui della pandemia. La festa accende l’allegria e la voglia di divertirsi. Da domani, Giovedì Grasso, sono in programma decine e decine di manifestazioni che andranno avanti sino alla Pentolaccia. L’occasione per apprezzare le maschere ma anche i piatti della tradizione. Oggi speciale dedicato al Carnevale aspettando, sabato in omaggio con L’Unione Sarda, 8 pagine sulla Sartiglia 2023.