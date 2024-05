La Sardegna pronta alla sfida: «Giusto uniformare i tributi tra hotel ed extralberghiero»  

Il battesimo del Cin alle porte supera la prova del gradimento. Anche in terra sarda. Ma gli accenti sono diversi a seconda del punto di osservazione. Per Laura Zazzara, presidente dell’associazione “Bb in Cagliari e Sardegna”, la nostra Isola non parte dell’anno zero: «L’introduzione dello Iun nel 2017 aveva già notevolmente ridotto l’evasione negli affitti brevi, che oggi non dovrebbe superare il 10 per cento». Paolo Manca, alla guida di Federalberghi regionale e numero due in Italia, considera il nero del turismo «una battaglia non ancora conclusa. E solo in Sardegna parliamo di miliardi di euro».

Le novità

L’introduzione del Cin, prevista da settembre, non è l’unica novità dell’anno. A gennaio è cominciato il coinvolgimento di Airbnb e Booking nella riscossione dei tributi, dopo che «il Governo italiano ha condannato i due colossi mondiali delle prenotazioni al pagamento di 800 e 500 milioni rispettivamente per non aver versato l’Iva sulle commissioni (si sono messi in regola da maggio 2023)», spiegano Manca e Zazzara. L’imposta spetta al fisco su ogni transazione, «quando il titolare di una struttura non ha partita Iva». Per il presidente di Federalberghi in particolare, «l’effetto incrociato tra i portali che diventano sostituto d’imposta e l’introduzione del Cin rappresenta un passaggio epocale per il nostro Paese. La doppia misura permetterà di azzerare le disparità di trattamento tributario che sinora hanno inciso non poco nelle economiche degli hotel rispetto alla concorrenza dell’extralberghiero».

Le politiche

Zazzara entra nei dettagli delle locazioni brevi: «Il fenomeno a cui si assiste è una disincentivazione da parte dello Stato, con l’obiettivo di rimettere sul mercato, per affitti “tradizionali”, tutte quelle case utilizzate a fini turistici e spesso non occupate per lunghi periodi». La presidente dell’associazione cagliaritana si riferisce alla mutata tassazione, con «quel 26 per cento di cedolare secca che i proprietari devono pagare dalla seconda casa in poi. E parliamo sempre di attività svolte in assenza di partita Iva». Sullo scenario che si profila da qui a settembre, Zazzara chiarisce: «In Sardegna cambierà poco, la sperimentazione fatta con lo Iun non metterà in difficoltà gli operatori nel passaggio al Cin».

L’altra analisi

Sul fronte del fisco, la posizione di Manca è di tutt’altro segno. «Il prossimo passaggio da fare sarà uniformare alberghiero ed extra anche sulla sicurezza. Oggi gli hotel devono rispettare tutta una serie di regole, a cominciare dalla presenza di estintori per continuare con la realizzazione delle vie di fuga. Le misure sono fondamentali e necessarie. Ma proprio perché tutelano l’incolumità delle persone, la loro applicazione va resa obbligatoria in qualunque struttura ricettiva».

Futuro prossimo

Il presidente di Federalberghi chiude il cerchio sulle politiche per il turismo guardando alla «qualità del settore». E sottolinea: «Uniformare regole e strumenti di controllo con una normativa all’altezza della sfida globale, diventa fondamentale per arrivare a misurare anche gli effetti del carico antropico sull’ambiente. Se in alcune località sarà necessario sacrificare presenze in nome dell’ecosistema, al percorso dovranno concorrere tutti gli operatori, non solo gli hotel».( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA