«La Sardegna profonda degli artisti e dei poeti» 

Giornalista e scrittrice tra le più apprezzate, con una spiccata anima artistica, perché Concita De Gregorio ha studiato pianoforte al Conservatorio e ha scritto per il teatro anzi, non ha mai smesso di farlo. Sul palco de Lo Quarter, domenica alle 21.30, insieme alla cantautrice Erica Mou, porterà in scena “In mezzo a un milione di rane e farfalle”, uno spettacolo che sta riscuotendo un grande successo nei teatri e che ora debutta in prima regionale ad Alghero, nell’ambito del festival letterario “Dall’altra parte del mare” organizzato dall’associazione Itinerandia insieme alla Libreria Cyrano (ingresso gratuito). La voce di Concita De Gregorio e le canzoni e la chitarra di Erica Mou dialogano con le persone, le cose, i sapori, i profumi che abbiamo smarrito nel corso degli anni. Ricordi evocati anche dalle illustrazioni realizzate dalla pluripremiata Beatrice Alemagna per il libro della De Gregorio da cui è tratto lo spettacolo. Trai palazzi antichi e le vie strette e acciottolate dell’Alguer Vella arriverà una voce che parla alla memoria e Alghero, con la sua lingua doppia, diventa il luogo perfetto per accogliere questa narrazione.

Rane e farfalle, perché proprio questi due animali?

«L’ultima storia del libro racconta di un sogno ricorrente che io ho fatto a lungo in un certo periodo della mia vita e richiama anche una canzone infantile catalana che probabilmente io ho sentito quando ero piccola e vivevo in Spagna, durante la dittatura di Franco, quando la lingua catalana non si poteva parlare. Evidentemente i bambini la cantavano in cortile, durante la ricreazione. Le rane e le farfalle sono entrambi animali infantili, tipici delle fiabe, nascono da una trasformazione. Hanno a che vedere con la crescita e il cambiamento».

Come si fa a portare sul palco la nostalgia e tutto ciò che solitamente resta taciuto?

«I silenzi e le cose non dette nelle famiglie, i segreti, le incomprensioni e i timori, quelle che noi chiamiamo pudicizie e a volte sono disabitudine a toccare una materia rovente. Per mia esperienza credo che la parola sia necessaria nelle relazioni, che distingue l’essere umano, noi abbiamo la responsabilità e il privilegio di usare il verbo e riuscire a mettersi in contatto con un altro essere umano attraverso la parola è quello che costituisce il cemento delle relazioni».

Cosa significa raccontare storie oggi davanti a un pubblico sempre più distratto?

«Raccontare storie in presenza è l’unico modo per ottenere attenzione e non mi è mai successo di perdere l’interesse delle persone presenti in carne e ossa durante un rito scenico. Gli essere umani sono fatti per stringere relazioni».

E il silenzio? Ha ancora valore?

«Un silenzio vale più di tante parole, i silenzi possono essere pieni di sguardi, di intenzioni, di una comprensione profonda, specialmente se hai l’abitudine al silenzio. Il silenzio dei sardi è un silenzio eloquente e pieno di parole, i sardi che ho conosciuto sono quasi sempre misurati con le parole ma molto intensi. Poi io condivido con Alghero la cultura catalana, e anche la cultura catalana è molto austera e a tratti dura, ma nella durezza ci sono sempre compassione e comprensione».

Il suo rapporto con la Sardegna, c’è un luogo dell’anima?

Mi piace il mare, ovviamente, ma amo profondamente la Sardegna interna. Quando i bambini erano piccoli siamo stati spesso a Ingurtosu. Oggi però mi manca la Sardegna profonda degli scultori, degli artisti e dei poeti. Ho dedicato a Maria Lai uno dei miei racconti lunghi del libro “Un’ultima cosa”, diventato spettacolo con musiche di Erica Mou, in scena il 7 agosto in Ogliastra. In quella poetica di legare il paese alla montagna, raccontare le Janas, queste fate guerriere munite di pungiglione che portano la luce e a volte il fuoco e che conoscono l’arte della tessitura, saper ricucire quello che è rotto. Ecco, in quello sento qualcosa che mi risuona profondamente».

