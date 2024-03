La Sardegna prepara un ricco aprile 

Il motorsport sardo si appresta a vivere un intenso aprile dopo un mese di marzo che aveva aperto la stagione con la novità, targata Aci Sassari, della Regolarità Notturna, e la 2ª edizione del Rally Sulcis Iglesiente della Mistral Racing. Mentre è stato rinviato causa maltempo il 1º round dell’italiano Rallycross che a Maggiora, a Pasqua, avrebbe visto in scena i piloti Valentino Ledda (esordio sulla Skoda) e Gianni Saddi, sono già aperte le iscrizioni alle tre manifestazioni che, in Sardegna, impreziosiranno i primi weekend di primavera.

Il 13-14 aprile, sul circuito di Tramatza, ci sarà il debutto di un’altra new entry del calendario motoristico, il 1º Abc Motor Challenge, organizzato dall’omonima scuderia presieduta da Roberto Bitti. Il 18-20 aprile toccherà al 7º Rally Internazionale Storico Costa Smeralda - Trofeo Martini, valido come 2º round dell’Italiano Rally Auto Storiche e del Trofeo A112 e per il tricolore Rally di Regolarità a “media 60” e “media 50”. In programma anche l’autoraduno non competitivo Martini Rally Vintage. Il “Costa” sfoggerà un percorso con 10 speciali nuovo di zecca (112,44 km crono, 523,78 totali). Il 27-28 aprile, infine, l’atteso 7º Slalom di Loceri - 3º Memorial Silverio Demurtas, che inaugurerà la stagione dei birilli. La manifestazione organizzata dall’Ogliastra Racing vanta la validità per l’Italiano Slalom. ( v.ch. )

