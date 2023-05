La Sardegna prepara lo stop ai reparti Covid 

Una strategia in tre parti e l’avvio di una fase zero in cui non saranno più attivi i reparti Covid a bassa intensità di cure. La Sardegna si adegua al nuovo corso nazionale sulla gestione della pandemia con un percorso delineato nell'ultimo decreto dell'assessore alla Sanità Carlo Doria. L'attivazione o la disattivazione di posti letto dedicati ai pazienti positivi negli ospedali sardi saranno determinate dall'andamento della curva epidemiologica (ieri 56 positivi) e sulla base della saturazione dei posti letto Covid, in numero crescente secondo quanto indicato per le tre fasi (0, 1 e 2). Sarà compito dei direttori sanitari di ogni azienda garantire il report aggiornato sui ricoveri di pazienti Covid, mentre eventuali trasferimenti di pazienti positivi verso altri ospedali saranno gestiti dal bed manager regionale. «L'attuale quadro epidemiologico nazionale - dice Doria - riporta un importante abbassamento dell'incidenza con un dato al di sotto dei 33 casi per 100mila abitanti». I pazienti in terapia intensiva sono 6 (+1) e quelli in area medica 111 (+4).

