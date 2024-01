La Sardegna piange Riva Eroe, simbolo, condottiero 

Il patrono laico della Sardegna. L’immortale. Gigi Riva non c’è più, ma resterà per sempre. Non ci sono state nell’ultimo secolo figure così forti, così simboliche. La paura di perderlo si era diffusa in tutta l’Isola, quando la notizia del suo ricovero ieri mattina ha attraversato i canali di tutti i media. Poi le rassicurazioni sulle sue condizioni avevano riportato il sereno nel cuore dei tifosi, dei sardi, di chi ama il calcio e i campioni dello sport. E in serata la situazione che degenera, gli occhi sbarrati anche nella nostra redazione, dove nessuno di noi avrebbe mai voluto scrivere pagine come queste.

Riva lascia un ricordo indelebile, averlo avuto vicino, averlo vissuto per chi ha superato i sessant’anni da qualche tempo, o semplicemente poter dire di custodire nel cuore la sua immagine è un privilegio. Sardo come pochi, figlio di una terra che all’inizio gli era parsa inospitale, ma che in breve tempo gli aveva preso il cuore. “Uno di noi”, scrivono in lacrime i tifosi, il Padre Nobile di una comunità sparsa per il mondo e che da oggi si riconoscerà nel Mito ancora di più. E la commozione ha colpito un po’ tutti, nei grandi network e nei siti dei quotidiani on line di mezzo mondo, così come i protagonisti del nostro calcio. A Cagliari da oggi si piangerà, saranno lacrime di ringraziamento per un esempio unico e irripetibile. Il mondo si inchina davanti a un Campione, che ha permesso alla Sardegna di arrivare in ogni angolo del mondo, quella una delle sue più grandi imprese. Riva è stato Cagliari, la Sardegna, il riscatto di una terra. Ma anche la Nazionale, il tricolore con l’undici sulle spalle, l’Europeo e il Mondiale del 1970 solo accarezzato. Lui e pochissimi altri – in Italia forse nessuno - sono stati campioni senza colori, senza confini, fenomeni anche fuori dal campo. Il presidente onorario del Cagliari è ricordato con rispetto, dolore e commozione dal patron rossoblù Tommaso Giulini, dall’allenatore Claudio Ranieri e da uno dei suoi pupilli, Niccolò Barella, sconvolto dalla notizia appresa dopo la finale di Supercoppa.

Il condottiero, non solo di una magnifica squadra che abbattè tutti gli ostacoli vincendo nel 1970 uno Scudetto meritato e impossibile, ma anche «di una terra, di un popolo, di una squadra», lo slogan di oggi che calza perfettamente con l’esempio che Riva e suoi compagni diedero in quell’epoca indimenticabile.

Tommaso Giulini

Il presidente del Cagliari: «Oggi se ne va l’uomo ma nasce la leggenda. Gigi Riva è il Cagliari, e per sempre lo sarà, da oggi più che mai. Sembrava impossibile che ci lasciasse, presenza discreta ma rassicurante, monumento e simbolo, in giro per la città come al fianco di ognuno di noi nel consigliarci e chiederci novità del suo amato Cagliari. Per quasi dieci anni averlo accanto, discreto e prezioso, silenzioso ma decisivo in ogni suo gesto, mi ha dato forza e consapevolezza, un privilegio enorme potermi avvalere del rispetto e della benevolenza del più grande di tutti. Presenza costante per un popolo intero, totem inarrivabile che non verrà mai meno, oggi che ci ha lasciati solo fisicamente. Ti dobbiamo tanto, Gigi, e ti dovremo rispettare nel tuo ricordo, nel tuo esempio, e perdonaci se non saremo alla tua altezza. A Gigi dedicheremo lo stadio, ma soprattutto lo sforzo costante di ognuno di noi per rendere ancora più gloriosa la maglia del Cagliari, come ha fatto lui da giocatore, da dirigente, da bandiera che non si ammainerà mai. Vola in cielo Gigi e con la tua stella guidaci, sempre».

Claudio Ranieri

L’allenatore del Cagliari: «È la notizia che non avrei mai voluto apprendere: mi ha colto alla sprovvista, sconvolto, sono senza parole. La scomparsa di Gigi lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. Il calciatore lo hanno conosciuto tutti, io ho avuto il privilegio di apprezzare anche la persona: un uomo tutto d’un pezzo, serio e leale come pochi. Quando arrivai a Cagliari la prima volta 36 anni fa, fu tra le persone che da subito mi furono più vicine, con la sua discrezione e riservatezza. Il legame è sempre rimasto. Quando ho avuto la possibilità di ritornare qui, sentire quelle parole “Claudio è uno di noi” mi hanno commosso, fatto sentire speciale. Penso ora allo scorso giugno. Pochi minuti prima della finale di Bari, quando eravamo negli spogliatoi, mi chiamò per chiedermi di portare il suo messaggio di incoraggiamento alla squadra: “Ricorda ai ragazzi che dietro di loro c’è tutta la Sardegna”. Non ci sentivamo spesso: gli auguri per il suo compleanno, l’ultima volta a Natale. Lo rispettavo tanto, sapevo che per noi lui ci sarebbe sempre stato. Oggi è un giorno tristissimo. Mando un grande abbraccio a tutta la sua famiglia. Ciao Gigi».

Niccolò Barella

«Siamo orgogliosi di averlo creato. Ci sono alcuni giocatori che si atteggiano o che il calcio gli dà alla testa. Ma questa gente non va lontano. Lui, invece, si è già fatto valere come persona e come calciatore», queste le parole di Gigi Riva per raccontare Niccolò Barella, straordinario protagonista del nostro calcio, calciatore cagliaritano cresciuto nella Scuola calcio “Gigi Riva” e uno dei pupilli di Rombodituono. Ieri sera, appena terminata la finale di Supercoppa in Arabia vinta con la sua Inter, Barella è apparso sconvolto dalla notizia.

E subito, da ex cuore rossoblù e con Riva impresso sulla pelle, ha lasciato a Instagram la sua testimonianza: “Ciao Gigi, immensamente grazie. Sei stato e sempre sarai il nostro mito” e una foto, meravigliosa, con Riva che poggia un braccio sulla spalla di Barella, una benedizione indimenticabile da un predestinato all’altro.

Gravina e Malagò

Il predidente della Federcalcio: «Sono scosso e profondamente addolorato - ha detto il presidente della Figc – il calcio italiano è in lutto perché ci ha lasciati un vero e proprio monumento nazionale. Un simbolo per tutti, da giocatore e da dirigente, il calcio perde uno dei suoi simboli». «Restiamo orfani di un mito», ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

