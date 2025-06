La Sardegna perde centomila residenti 

Oltre novemila residenti persi negli ultimi dodici mesi. La Sardegna è una regione che si sta svuotando, e i dati riferiscono che oramai nemmeno le zone costiere possono dirsi al riparo dalla perdita di popolazione. Terra di culle vuote e di classi d’argento all’arrembaggio, negli ultimi dieci anni ha perso quasi centomila abitanti. Esattamente 96.799, come «Olbia, Porto Torres e Sorso messi insieme, o come la popolazione dei 155 comuni più piccoli dell’Isola», certifica il Rapporto Mete curato dal Centro regionale emigrazione-immigrazione delle Acli Sardegna, presentato ieri a Cagliari. Al tavolo anche gli esperti della Fondazione Migrantes.

Il punto di non ritorno

Ultima in Italia per tasso di fecondità (0,91; la media in Italia è di 1,2), con meno di un figlio per donna e un saldo naturale (differenza tra nati e morti) costantemente negativo (nel 2024 i nati sono stati 7.037; i morti 18.449), l’Isola sta scontando pesantemente, come nessun’altra regione, un andamento accelerato dell’invecchiamento della popolazione. Un’accelerazione che, se la tendenza non sarà invertita, porterà entro un paio di decenni, avverte l’ufficio studi delle Acli, «al collasso demografico». Il Rapporto Mete riporta le proiezioni Istat al 2050 e al 2080, uno scenario cupo in cui, «tutte le regioni italiane vedranno una contrazione della popolazione». E se fra 25 anni, del milione e 560mila abitanti del 2025, l’Isola arriverà a contarne un milione e 200mila; nel 2080 i residenti saranno solo 858.259. Una riduzione, quest’ultima, «pari al 45% della popolazione attuale».

La classe d’argento

All’Isola, viene puntualizzato, «spetterà anche l’ultimo posto in graduatoria per quanto riguarda la percentuale di under 15, attestata poco sopra il 9%, mentre vi sarà un’ulteriore riduzione del 13% della popolazione attiva, che supererà appena il 50%, a fronte di un aumento del 13,19% della popolazione di 65 anni e oltre che sfiorerà il 41% della popolazione, la percentuale più elevata tra le regioni italiane». Il quadro di un tracollo demografico che già oggi risente di uno squilibrio che condiziona, e condizionerà sempre più, il sistema economico e sociale. Oggi ben più di un quarto della popolazione in Sardegna è over 65 (il 27%) mentre solo il 9,75% dei residenti è nella fascia 0-14 anni; quando solo vent’anni fa gli ultrasessantacinquenni erano il 17,1% e i ragazzi il 13,6%. Dal 2005 a oggi, l’età media nell’Isola è passata da 41,7 anni a 48,8.

L’anagrafe all’estero

Intanto, nell’ultimo anno, 1.867 sardi hanno trasferito la residenza fuori dall’Italia. Il registro dell’Aire, l’anagrafe degli italiani all’estero, rileva che sono passati dai 128.350 del 2023 ai 130.217 del 2024. Ovvero l’8,3% della popolazione dell’Isola. «Se i sardi residenti all’estero fossero un Comune», è puntualizzato nel rapporto Mete, «sarebbero il secondo Comune della Sardegna per popolazione, superando di oltre 7mila unità il numero di residenti nella seconda città dell’Isola, Sassari. I sardi residenti all’estero sono complessivamente di poco inferiori alla popolazione complessiva della terza e della quarta città dell’Isola per popolazione, Quartu Sant’Elena e Olbia». Il 70,1% – il dato è interessante – ha tra i 18 e i 64 anni, e quasi la metà (47,2%) sono donne. Il 12,2% ha meno di 18 anni e il 22,5% è nella fascia d’età 18-34 anni. Appena il 17,7% è over 65, in età di pensione. Dove risiedono i sardi emigrati all’estero? L’86,5% in Europa (Germania, Francia, Belgio e Regno Unito in testa); il 10% in America; il restante 3,7% tra Oceania, Africa e Asia.

I paesi svuotati

Bidonì, centro in provincia di Oristano con 122 residenti, conta ben 110 iscritti all’Aire. È dunque il Comune con la più alta incidenza (90,2%) di emigrati all’estero rispetto alla popolazione. Seguono Sindia con 1.026 emigrati all’estero su 1.586 residenti (il 64,7%); e Senis: 240 su 386 (62,2%). E poi Ballao, Montresta, Suni e Sagama con un numero di emigrati che supera la metà dei residenti.

