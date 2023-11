La Sardegna per un giorno simbolo dell’unità d’Italia 

Ci sono i carri armati parcheggiati a pochi metri dal mare, una nave da guerra all’ingresso del porto. Su via Roma marciano i soldati. Cagliari, che ha conosciuto l’orrore bellico solo quando le cadde addosso dal cielo, 80 anni fa, stavolta non trema. Oggi dal palco piovono parole di pace. E la città piano piano ruba la scena all’esibizione dell’orgoglio militare. Dopo una notte di pioggia, sfodera tutta la dolcezza del suo autunno per accogliere il capo dello Stato Sergio Mattarella e le autorità con le stellette, nel giorno che celebra la festa delle forze armate.

Il tributo al Paese

Il 4 novembre non è solo questo, dal 1949 è la “Giornata dell’unità nazionale”. Quell’unità portata a compimento nella prima guerra mondiale, di cui la data di ieri ricorda la fine vittoriosa (per l’Italia). «Una conquista preziosa, ma anche molto costosa», ricorderà il discorso del capo di stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, «realizzata col sacrificio di 600mila caduti». Il 4 novembre è dedicato anzitutto a loro, e tra quelli ci sono tanti sardi (13mila nelle cifre ufficiali citate a Cagliari, oltre 15mila nei conteggi più aggiornati). Molti di loro scoprirono di essere considerati italiani solo un attimo prima di morire in battaglia.

È anche quel contributo doloroso che dà titolo alla Sardegna, in questa giornata, per diventare simbolo dell’unità del Paese. «È solo la quarta volta che la festa nazionale non si celebra a Roma», ricorda la voce fuori campo che intrattiene il pubblico prima della parata, «e la prima in una grande città, lontano dai fronti di combattimento». Qui semmai passa un’altra frontiera, quella tra lo sviluppo del Nord e il ritardo cronico del Mezzogiorno, e c’è una terra che attende di veder tradotta in atti concreti la buona volontà (a parole) inserita nella Costituzione col principio di insularità. Però questa è un’altra questione, che non si può addebitare all’apparato militare.

L’omaggio a Cadeddu

Il ministro della Difesa Guido Crosetto – protagonista della giornata insieme al presidente Mattarella, che però non prende la parola – riconosce che «la Sardegna ha dato un grande contributo all’unità del Paese». E ribadisce che la Grande Guerra fu il momento in cui «piemontesi e siciliani, sardi e calabresi, e poi veneti, liguri e pugliesi si sono trovati per la prima volta insieme. Uniti nella vita delle trincee, uniti nel coraggio e nella paura, nelle vittorie come nelle sconfitte, a Caporetto come a Vittorio Veneto».

Dal ministro anche un omaggio «all’ultimo dei nostri militari che ci ha lasciato, un soldato sardo, Claudio Cadeddu (quartese morto di recente in Kosovo, ndr ). È giusto indirizzare alla figlia di nove anni, da tutti noi delle forze armate, l’abbraccio che il papà non potrà darle». Un passaggio che commuove la folla e mostra il rispetto di Crosetto per la terra che lo ospita, anche se poi scivola nel saluto al presidente della Regione, chiamandolo Claudio (già) Solinas.

Proprio con Solinas (quello vero, Christian) e il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, Crosetto aveva poco prima accolto il presidente della Repubblica all’arrivo in via Roma. Mattarella, come detto, non interviene ma saluta tutti i militari e in particolare quelli della Brigata Sassari, che proprio dal porto di Cagliari partirono nel 1915 per il fronte; poi consegna la Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia alle bandiere di guerra dell’Arma dei Carabinieri, del 186° reggimento paracadutisti Folgore, del 132° reggimento artiglieria terrestre Ariete, dell’8° reggimento Genio guastatori dell’esercito e del 32° Stormo dell’aeronautica militare.

Accanto a Mattarella, in tribuna, con Crosetto c’è l’unica sarda nel governo Meloni, la ministra del Lavoro Marina Calderone. Poi il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri e vari volti della politica isolana: oltre a Solinas e Truzzu, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, quasi tutti gli assessori, parlamentari, sindaci. E ancora il prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, il cardinale Arrigo Miglio, il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana, i rettori delle università di Cagliari e Sassari, Francesco Mola e Gavino Mariotti, e altri ancora.

Più sicuri insieme

Sono la pace e la sicurezza, comunque, i concetti più evocati da Crosetto e Cavo Dragone: «Per essere sicuri dobbiamo essere un Paese unito», dice il primo, «pur nella dialettica democratica». Mentre per il capo di stato maggiore «il terrorismo è la più insidiosa delle sfide che ci attendono, per vincere bisogna rimanere uniti e inflessibili».

Intanto la cerimonia va avanti, su Cagliari si alternano sole e nuvole, i carri armati restano sul lungomare. La Brigata Sassari si riprende la scena e fa risuonare in via Roma l’inno Dimonios e il motto “Fortza Paris”. Dai monti di Capoterra arriva già un rombo crescente che forse, a qualche cagliaritano più stagionato, potrà rievocare giorni lugubri. Stavolta però non è uno stormo nemico, sono le Frecce tricolori, e non sganciano bombe ma le loro scie bianche, rosse e verdi. La festa può finire qui, Mattarella riparte subito: Cagliari per un giorno è stata il simbolo dell’unità d’Italia, ma quel giorno è già volato via.

