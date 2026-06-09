La Sardegna ottava al Trofeo delle Regioni 

La Sardegna ha colto l’ottavo posto nel Trofeo delle Regioni di nuoto in acque libere che si è disputato sabato e domenica scorsi a Piombino, in coda al campionato italiano. La rappresentativa isolana, con quindici atleti tra Juniores e Ragazzi maschili e femminili, accompagnati da tecnici Gianfranco Muntoni e Alessio Suergiu, è stata formata da nuotatori giovani, per privilegiare il lavoro di crescita in prospettiva.

Non sono mancati i piazzamenti interessanti, come l’ottavo posto nella 5 km di Mirko Rivano (Acqua Sport, Juniores) e il nono di Leonardo Inghilleri (Esperia, Ragazzi); e, tra le donne, il 18° posto di Silvia Piras (Esperia, Junior) e il 25° di Noemi Coroneo (Promogest, Ragazze).

L’obiettivo primario era quello di far fare esperienza ai più giovani, con l’idea di disputare ora anche le tante prove del circuito regionale Fin che scatta nel weekend a Pula per concludersi a settembre. ( c.a.m. )

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