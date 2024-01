«La Sardegna non sia l’Eldorado dei signori delle rinnovabili» 

«Ci siamo lasciati colonizzare proprio quando c’era un sardista alla presidenza della Regione». Nessuna timidezza, per Alessandra Todde, ieri sera sul palco della Fiera campionaria per la convention del Campo largo, uno degli schieramenti (l’altro fa capo a Renato Soru) del centrosinistra. La leader delle tredici sigle (tra cui M5s e Pd) della coalizione riunite in dieci liste si riferiva alle energie rinnovabili, in un padiglione D strapieno di militanti, simpatizzanti e ospiti. Ad ascoltarla, leader di partito, l’ex sindaco di Cagliari (e forse prossimo candidato alla stessa carica) Massimo Zedda, e quello attuale di Quartu, Graziano Milia. «Non possiamo diventare l’Eldorado delle energie rinnovabili incontrollate», scandisce l’ex sottosegretaria ed ex vice presidente dei Cinquestelle, candidata alla guida della Regione, riprendendo il discorso della colonizzazione per la quale accusa Christian Solinas: «Le energie alternative sono una materia che dobbiamo poter gestire malgrado il fatto che non abbiamo i fondi per fare da soli».

«Padroni delle risorse»

«Deve nascere una Società energetica sarda», afferma la candidata governatrice Todde sul palco, «che entri nel capitale degli investimenti dei grandi gruppi economici sulle energie rinnovabili. Sole, vento e mare sono materie prime nostre, sarde: dobbiamo dunque essere noi a dire questo si può fare qui, no a questo se vogliono farlo lì. Dobbiamo anche riprenderci le concessioni idroelettriche che servono a tutti tranne che alla Sardegna: sono in scadenza».

La società civile

Ieri alla Fiera l’entusiasmo non mancava e a parlare è stata anche la società civile. Toccante l’intervento di Simona Fanzecco, prima donna alla guida della Camera del lavoro metropolitana della Cgil di Cagliari: ha parlato di Raffaele Massa, l’operaio quartese di cinquant’anni morto sul lavoro al Porto canale. «Tragedie che non devono più avvenire, invece continuiamo a vederle», si rattrista la sindacalista, e con lei la platea della Fiera. Diversi gli interventi sui problemi principali che la politica regionale dovrebbe affrontare con urgenza, ma che invece - secondo i sostenitori del Campo largo guidato dall’ingegnera informatica nuorese - sotto la guida del centrodestra non hanno avuto risposta. Tra questi, secondo la leader della coalizione, «l’autonomia differenziata che uccide quella attuale della Sardegna»

Le continuità territoriali

C’è quella dei passeggeri, di cui si parla spesso, «e c’è anche quella delle merci», fa notare Alessandra Todde: «Ci servono supporti per la logistica, per poter contare su costi competitivi. E poi, per lavorare dobbiamo poterci spostare, ma anche per esercitare i nostri diritti allo studio e alla salute. Lo sport è un grande attrattore di flussi turistici», aggiunge la candidata alla presidenza della Regione del Campo largo, «ma non stiamo pianificando più: la Giunta Solinas non ha più studiato la questione. Non possiamo avere rotte aeree stabilite per soli sei mesi, perché così il mondo produttivo non ha garanzie».

Facilitare l’economia

Davanti al pubblico più che amico, legato alle tredici sigle che fanno capo alla coalizione, la candidata alla presidenza di Villa Devoto assicura che, con lei, si punterà alla ripresa dell’industria della trasformazione agroalimentare. «Ma per diventare attrattori di investimenti da oltre il mare», specifica, «abbiamo bisogno di fare le bonifiche ma non abbiamo i fondi per renderlo possibile. Ho vissuto in Olanda», rammenta Todde, «e voglio riproporre lo stesso modello che ho visto nei Paesi Bassi, che non si chiamano così per caso: dobbiamo investire sulle bonifiche, ma anche sull’attrazione delle imprese del settore e grazie al coinvolgimento delle start-up», cioè delle nuove società che nascono su un’idea valida.

La società

Il Campo largo, conclude la candidata alla presidenza, «si rivolge a tutti, parliamo agli ultimi e diamo voce ai fragili». La platea è quella di casa, ovviamente generosa di consenso, ma malgrado la corsa separata da quella della Coalizione sarda l’imperativo sembra essere l’ottimismo sui risultati del voto del 25 febbraio, complice anche un avvio anticipato della campagna elettorale del Campo largo e della sua candidata alla presidenza, che si è avvantaggiata dei ritardi nel centrodestra sulla scelta di Paolo Truzzu e non sul secondo mandato di Solinas. Ma la strada è ancora lunga e nei voti dell’astensionismo potrebbe esserci la chiave della vittoria. Infatti è proprio lì, che la caccia si fa casa per casa.

