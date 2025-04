Il lutto per la scomparsa di un uomo di pace e vicino agli ultimi, che fece dell’Isola una delle primissime tappe del suo pontificato: è il messaggio che arrivava ieri da tutte le istituzioni sarde già poche ore dopo la morte di Papa Francesco, mentre concerti e appuntamenti programmati per la Pasquetta venivano rinviati in diversi centri, a cominciare da Alghero. Dal Consiglio regionale con le bandiere a mezz’asta il presidente Piero Comandini esprime «viva commozione e profondo cordoglio» dando l’addio a «un punto di riferimento non solo per il popolo della Chiesa ma per tutte le persone fragili, disagiate, sofferenti che hanno visto in lui un fratello». E poi: «Ha lavorato fino all’ultimo giorno nonostante la malattia e, nelle sue ultime ore di vita, ha voluto incontrare i bambini, la gioia del suo pontificato. La Sardegna non lo dimenticherà mai». Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che ha «ancora indelebile» il ricordo della visita del pontefice a Cagliari, sottolinea che «il suo forte messaggio di pace e di attenzione verso gli ultimi è stato di grandezza universale, condiviso da laici e cattolici». La presidente della Regione Alessandra Todde, oltre a «un dolore personale fortissimo», esprime «a nome della Regione un sentimento di profonda tristezza per la perdita di un Papa a cui eravamo particolarmente affezionati» e ne rimpiange la «determinazione nella ricerca della pace, della solidarietà tra i popoli e della giustizia».

Simili le parole del senatore dem Marco Meloni, che saluta «un riferimento morale straordinario, un uomo che ha testimoniato con umiltà e coraggio il messaggio del Vangelo, scegliendo sempre la strada del dialogo e della pace, della giustizia sociale e della vicinanza agli ultimi».

Commosso il messaggio di Mauro Carta, presidente delle Acli della Sardegna che «si uniscono spiritualmente alla Chiesa universale e a tutti i fedeli nel rendere omaggio a un Pastore che ha guidato il popolo di Dio con saggezza, umiltà e dedizione».

