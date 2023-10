«La Sardegna non è terra di mafia. Saranno comunque potenziati gli organici delle forze di polizia». Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ieri era a Cagliari per un vertice in prefettura su immigrazione e guerra in Medio Oriente: «Massima attenzione ma nessun allarme». All’istituto comprensivo di Sinnai il ministro ha parlato di legalità. La giornata era iniziata ad Asseminello. «Sono da sempre tifoso di Gigi Riva».

a pagina 5