La Sardegna non è “solo” una regione  

Sono sicuro che al termine di questi miei interventi su L’Unione Sarda riguardanti le nostre maggiori colpe storiche le quali giungono fino ai nostri giorni attraverso il fallimento dei due cosiddetti Piani regionali di Rinascita (1962 e 1974), qualche conterraneo mi avverserà risentito affermando che ciò che ho scritto sui Sardi “pocos, locos y mal unidos” non è vero, e che per pura polemica ho messo in luce solo gli errori e mai le cose da noi ben fatte, i risultati positivi.

In 9 mila anni

Purtroppo, in tutto l’ampio arco della nostra Storia, profondo ben 9 mila anni, non ho mai trovato una qualsiasi azione, un semplice episodio individuale o collettivo realizzato bene. Non c’è. Se, al contrario, qualcuno, più bravo e più informato di me lo conosce, per favore me lo segnali ed io sono pronto a fare pubblica ammenda.

La proposta

Però, sarei il primo a censurarmi se mi limitassi solo ad evidenziare i nostri errori storici, e non proponessi come proiettarci nel futuro senza più sbagliare, almeno nell’ambito della cultura che è il seme dell’intelligenza. Il problema è dato dal rapporto: Sardegna-Italia, ovverosia, dal nesso fra la Nazione sarda insulare e la Nazione italiana peninsulare (nella quale oggi siamo inglobati come etnia).

La “Perfetta fusione”

Senza andare molto oltre nel tempo, la connessione sperequativa nasce nel 1847 con la “Perfetta fusione” quando rinunciammo alla nostra identità statuale e ci fondemmo, senza sostanziale contropartita, col resto continentale del Regno di Sardegna. Già da allora diventammo una semplice regione, un’appendice territoriale dello Stato unitario; diventammo, in pratica, un esotico possedimento coloniale in mezzo al mare. L’effetto divisivo si ampliò nel 1861 con la conquista e l’annessione degli Stati preunitari da parte del Regno di Sardegna Ed è tuttora così.

Le tre vie

Per risolvere il divario alla radice ci sono solo tre vie da seguire: o intraprendere una impossibile guerra d’indipendenza, o rivendicare il nostro ruolo primario nell’essenza dello Stato del quale siamo tutti cittadini, o non far nulla, come in effetti facciamo Per cui, in questo caso, rimaniamo così passivi e colonizzati per tutti i secoli a venire.

La soluzione storica

Come al tempo di Gigi Riva che nel ‘69-70 ci fece diventare per la prima ed unica volta i primi della classe in Italia, ammirati e rispettati da tutti, in egual modo la mia “Dottrina della Statualità” (= lo Stato è ancora sardo sebbene si chiami Repubblica Italiana), se correttamente applicata ci farebbe diventare la prima e più importante regione dello Stato, almeno nella considerazione culturale e sociale, se non anche politica, con comprensibili ricadute positive in tutti i campi della vita.

Cambiare prospettiva

Sennonché, la condizione primaria per raggiungere tale scopo deve essere quella che, oltre a noi adulti, tutti gli allievi delle nostre scuole di ogni ordine e grado, a partire dai più piccoli, imparassero la Storia d’Italia (politica, militare, artistica, letteraria, culturale, sociale, economica ecc.), ma vista dalla Sardegna e non dalla Penisola com’è ora. Dopo di ciò, passare ad immettere questi valori sardi nell’Italia continentale, e augurarci che vengano analizzati, capiti e recepiti.

È un sogno, il mio; ma viviamo anche di sogni.

RIPRODUZIONE RISERVATA