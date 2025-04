«La Sardegna? Non è in… Italia!» La prima di Ilary 

«È una regione in cui fa molto caldo ma non è in Italia». La risposta? La… Sardegna. Ebbene sì, esordio con terribile gaffe lunedì su Canale 5 durante la prima puntata di “The Couple”, il brutto show che segna il ritorno, sull’ammiraglia di casa Mediaset, di Ilary Blasi. Protagonista della figuraccia tale Danilo Mileto, 32 anni, pugliese, secondo cui la nostra Sardegna non è una regione italiana. Divertita, quasi eccessiva, la reazione della conduttrice che, però, non è riuscita a convincerci. Come il programma. Che non funziona ( f.f. ).

