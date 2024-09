L’Unione Sarda dedicherà un inserto speciale di 16 pagine alla ripartenza del calcio in Sardegna, dopo il Cagliari e la Torres. La guida, in omaggio, sarà in tutte le edicole e sulla app L’Unione Digital. Un focus sulle 5 squadre protagoniste della Serie D, l’Eccellenza e la Promozione (con i rispettivi calendari), la Prima e la Seconda categoria, il calcio donne, gli amatori, il futsal. Un viaggio straordinario.