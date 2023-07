La Sardegna nel libro di Zuncheddu 

Appuntamento culturale di grande suggestione quello in programma sabato prossimo nel cuore del centro storico di Posada.

Su iniziativa dell’associazione Ammentos, in uno degli angoli architettonici più belli dell’antico borgo medievale, verrà presentato il libro di Sergio Zuncheddu, “Buongiorno SarDegna”. Tre i sottotitoli: da dove veniamo, dove siamo, dove possiamo andare.

La location scelta per l’avvenimento è infatti la via Conte Teodato, in uno stupendo scenario che per certi versi ritrova un forte abbinamento con i contenuti dell’opera dello scrittore ed editore de L'Unione Sarda, che racconta con senso critico l’evoluzione della Sardegna nelle varie epoche storiche, partendo dall’età nuragica fino ad arrivare ai nostri giorni.

All'appuntamento fissato per le ore 19, sarà presente lo stesso autore che dialogherà con Giorgio Fresu.

RIPRODUZIONE RISERVATA