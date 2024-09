«La Sardegna nel cuore, è la mia casa» 

Ne “Il muto di Gallura” è Gavina, la ragazza di cui s’innamora il feroce bandito aggese Bastiano Tansu. Ne “La terra delle donne” è Bastiana, la figlia adottiva della strega del villaggio Fidela. Quanto a “Here Now”, per conoscere il personaggio a cui Syama Rayner dà vita nel film di Gabriele Muccino bisognerà attendere l’uscita nelle sale il 31 ottobre.

Intanto, l’attrice italo-inglese, nata in India in un villaggio ai piedi dell’Himalaya ma sarda di adozione (si è trasferita nell’Isola a 6 anni, a Telti), torna in Sardegna come ospite d’onore del festival Angolazioni, in programma da oggi a domenica a Sant’Anna Arresi. Domani in piazza Martiri Rayner, formatasi tra Los Angeles, con borsa di studio alla Barron Brown Acting Studio (quella di Tom Hanks, Dustin Hoffman e Sean Penn), e l’Europa, dov’è di casa a Londra, sarà protagonista della serata dedicata a “Il muto di Gallura” col regista Matteo Fresi e Noemi Medas, compagna di set nel film di Fresi e madrina della kermesse cinematografica, incentrata sull’identità sarda.

Felice di tornare?

«Tantissimo! La Sardegna per me è casa, un luogo che mi ha insegnato i valori della vita e ha creduto in me. Ha contribuito a realizzare il mio sogno: interpretare un ruolo principale in un film, e ora voglio fare solo quello. Sono fortunata che la sua bellezza e la sua magia facciano parte della mia vita».

Da un’Isola, la Sardegna, a un’altra, la Sicilia, dov’è ambientato l’ultimo film di Muccino: com’è lavorare con lui?

«Ricordo che dopo aver finito di girare, mentre tornavo al mio trailer, mi è venuto uno di quei pensieri lucidi, che rimangono impressi, della serie “Voglio lavorare su set di questo tipo con registi di questo calibro”. Muccino sa ciò che vuole da una scena, e tutti si muovono per realizzare quella visione. Mi piacerebbe lavorare ancora con lui».

Preferisce lavorare in Italia o all’estero?

«Finora l’Italia mi ha fatto lavorare abbondantemente e a me piacciono le sfide, voglio conoscere il mondo. Questo mese esce in America “Here After”, un film della Paramount diretto da Robert Salerno, e per me è un passo verso la realizzazione del mio nuovo sogno, cioè lavorare in America e in Inghilterra».

Modello di attrice?

«Me nel futuro, una versione più forte, evoluta, consapevole e talentuosa di oggi. C’è sempre spazio per evolvere e crescere, e vorrei indirizzare la mia vita su quel sentiero».

Il film che l’ha fatta innamorare?

«Premesso che non sono una nerd del cinema ma piuttosto dell’arte della recitazione, nel senso che è il desiderio di capire le persone e interpretare esseri umani che mi ha spinto a diventare attrice, mi hanno sempre colpito i classici come “Il Padrino”, ma amo molto anche “Lost in Translation” di Sofia Coppola e “Inherent Vice” di Paul Thomas Anderson, di cui in realtà amo tutti i film, e il cinema di Quentin Tarantino. E ci sono ovviamente delle serie che mi ricordano che faccio il lavoro più bello del mondo e a cui aspiro, come “Breaking Bad”, “Succession”, “True Detective”: vorrei avere un bel ruolo in una serie così. Lo so, sono una sognatrice. Ma da qualche parte bisognerà pur cominciare».

Da cittadina del mondo, dove affonda le radici Syama Rayner?

«Saper fare di ogni luogo una casa è una grande dote che mi ha insegnato mia madre. L’attaccamento è alle persone che amo, e sono loro che spesso mi mancano».

Progetti?

«Ci sono tre film in ballo con ruoli molto importanti che vorrei interpretare, ma vediamo cosa mi offrirà l’universo. Inoltre, ho appena terminato le riprese di un pilota di una serie che spero venga sviluppata. Ma è tutto nelle mani dell’universo!».

