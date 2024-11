La Sardegna marmi non si ferma più 

Broni 60

Virtus cagliari 64

Logiman Broni : Nasraoui 13, Turcinovic 18, Reggiani 1, Baldelli 8, Scarsi 2, Frigo 3, Carbonella ne, Russo ne, Buranella 2, Lisoni ne, Morra 13, Merli ne. All. Magagnoli

Sardegna Marmi Cagliari : Naczk 14, Cadoni 4, Trozzola 22, Pellegrini Bettoli, El Habbab 5, Peric 3, Valtcheva 16, Vargiu, Gallus ne, Pasolini ne, Podda, Anedda. Allenatore Staico

Parziali : 12-11; 26-34; 42-48



La Sardegna Marmi è sempre più la rivelazione dell’A2 Femminile. La squadra di Staico sbanca anche il PalaVerde di Broni (64-60) e centra un successo (quinto consecutivo) che consente di consolidare un più che lusinghiero terzo posto in classifica a pari merito con con Costa Masnaga e Sanga. In terra lombarda, le biancoblù hanno saputo confermare il loro gran momento di forma, mantenendo con personalità la testa dall’incontro per 30’. Decisivo lo show personale (22 punti) di Trozzola, che ha preso per mano l’attacco.

La gara

Il primo quarto è all’insegna dell’equilibrio, con Broni che mette la testa avanti al 10’ con un canestro di Morra nel finale. La Sardegna Marmi, però, gioca con personalità, e in avvio di seconda frazione sorpassa grazie a una fiammata di Valtcheva. Il buon momento virtussino frutta anche il +9, Broni accorcia ma al rientro degli spogliatoi l’inerzia è biancoblù (34-26).

Mantenuto il bottino di vantaggio pressoché intatto al rientro in campo, Pellegrini e compagne sono capaci di lottare in trincea nell’ultima frazione, non lasciandosi spaventare dal rientro delle padrone di casa fino al -1 e chiudendo la definitivamente i giochi grazie ai liberi di El Habbab e Peric.

RIPRODUZIONE RISERVATA