«La Sardegna luogo della mia adolescenza» 

Relazioni e fragilità, vita di coppia e complessità. Una commedia universale dal titolo “Non si fa così”, che ha come protagonista Francesca, pianista di fama mondiale che, tornando a casa in anticipo, scopre qualcosa che la costringe a rivedere la sua esistenza insieme a Giulio, affermato psicanalista. Nei panni di Francesca c’è Lucrezia Lante della Rovere. Il testo è di Audrey Schebat, drammaturga e sceneggiatrice francese, una pièce - la regia è di Francesco Zecca - che riprende il successo d’oltralpe della versione con Sophie Marceau e François Berléand e scava nelle relazioni di coppia, nelle scelte e nelle non scelte, nel fragile equilibrio tra felicità apparente e verità scomode. In una sola notte, i due mettono a nudo il loro rapporto, tra desideri inespressi, fallimenti e nuove possibilità.

Con la madre

La tournée, sotto le insegne del Cedac, parte domani dal Teatro Comunale di Sanluri. Con l’Isola, l’attrice romana ha un legame profondo, fatto di scatti adolescenziali e ricordi teneri e sbiaditi. «Il pubblico sardo è attento, raffinato. È un luogo che mi porto dentro da quando venivo con mia madre». Dagli esordi a 15 anni nella moda fino al teatro, poi ancora alla scrittura: raccontarsi in un libro tre anni fa è stato un modo per rimettere ordine nei tasselli della sua vita. «Scrivere è stato fondamentale. Mi ha dato la possibilità di guardare con lucidità anche agli errori. La scrittura aiuta a dare un senso alle cose, a rileggere il passato con meno severità».E a portare meno il peso di un cognome come Lante della Rovere, che attira aspettative e pregiudizi. «È stata una fortuna, ma anche un’eredità ingombrante. Ho avuto delle possibilità, è vero, ma poi bisogna dimostrare. Da ragazza, l’etichetta di figlia di pesava. Ancora oggi mi chiedono di mia madre, Marina Ripa di Meana, e del perché non si veda in tv. È stata ed è una donna forte, il suo ricordo resta tra la gente. Ho imparato a convivere con tutto questo, a vederlo come un elemento di forza».

La pièce

Ma veniamo alla pièce e alla sua protagonista. «Francesca - spiega l’attrice, 58 anni - è una donna che cerca la perfezione in tutto, nel suo mestiere e nella sua vita. Ma questa ricerca la porta a un punto di rottura. Non ha ottenuto quello che voleva e questo la mette in crisi. È una storia che riguarda tutti: arriva un momento in cui dobbiamo fermarci e chiederci se siamo dove vorremmo essere». Le relazioni, soprattutto quelle di lunga durata, portano con sé compromessi e insicurezze che spesso restano nascoste sotto la routine. «Le relazioni sono difficili, che siano d’amore, amicizia o familiari. Richiedono lavoro, attenzione, dedizione. Ma ci vuole anche fortuna, perché la vita è imprevedibile. Questo spettacolo racconta una coppia che si interroga su una via d’uscita, su un’alternativa. Spesso restiamo incastrati nelle nostre vite senza rendercene conto, finché non succede qualcosa che ci costringe a fermarci e guardare tutto con occhi diversi». Il teatro permette di esplorare queste dinamiche in modo profondo, attraverso il linguaggio dei corpi e delle emozioni. «Quando ho letto il testo, mi ha colpita subito. È una storia che arriva alla pancia. Il teatro ha questa capacità: prendere la vita e restituirla in una forma che ci costringe a riflettere». L’arte della recitazione è un viaggio continuo dentro le sfumature dell’animo umano. «Ogni spettacolo è un’esperienza totalizzante. Il teatro è diverso dal cinema e dalla tv perché richiede un tempo di immersione che ti cambia. Si prova per settimane, si esplora il testo, si scava dentro i personaggi. Siamo esploratori della psiche, e ogni volta lasciamo un pezzo di noi stessi in ciò che interpretiamo». Il teatro è uno specchio della realtà, un luogo in cui le storie prendono forma per congiungersi con il pubblico. Lei ne è consapevole: «Se dopo lo spettacolo il pubblico si pone delle domande, se nasce una discussione su cosa si sarebbe fatto al posto dei protagonisti, allora abbiamo fatto un buon lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA