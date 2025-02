La Sardegna lotta solo per la salvezza 

Ormai è ufficiale: la Sardegna della Serie D lotta in blocco per la salvezza. Il Latte Dolce, che nell’anticipo di sabato con la Gelbison ha rimediato la quinta sconfitta consecutiva, è in crisi nera e ormai fa parte integrante del pacchetto che cerca di sopravvivere.

In discesa

La squadra di Gabriele Setti (che ora rischia) ha dilapidato in 2 mesi il margine di vantaggio sulla zona retrocessione, scivolando a +1 sui playout a nove giornate dalla fine del campionato, complici i risultati delle inseguitrici. Tra queste le corregionali Atletico Uri, Olbia e Costa Orientale Sarda, vittoriose domenica contro Puteolana, Trastevere e Real Monterotondo. L’eccezione è l’Ilvamaddalena, sconfitta in trasferta dalla Sarnese: superati dalla Cos, i galluresi sono ultimi a pari punti (22) col Terracina. Ma con una classifica così corta, con dieci squadre concentrate in 10 punti tra Ilva e Trastevere, da qui alla fine saranno tutti (o quasi) scontri diretti. Con quattro derby ancora da giocare, a partire da quello del prossimo turno tra Ilva e Latte Dolce, che inaspriscono ulteriormente la lotta per la sopravvivenza.

Ottimismo

Intanto, c’è chi gioisce. «Abbiamo affrontato una grande squadra dimostrando di esserne all’altezza: durante l’anno abbiamo sempre creduto nello staff e nel gruppo senza mai disunirci, pure nei momenti più difficili», commenta Gavino Satta, patron dell’Atletico Uri, dopo il 3-0 inflitto alla “big” Puteolana: «Abbiamo chiuso il girone d’andata con 13 punti, ma non sono mai mancati l’ottimismo e l’impegno, e credo che questo momento rappresenti il giusto premio». Con un filotto di 4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta i giallorossi confermano il miglior trend nel 2025 e, agganciato il Monterotondo a quota 28, hanno mezzo piede fuori dai playout.

I bianchi

Dietro, a -1, preme l’Olbia, tornata domenica a un successo che mancava da un mese e che vale il -2 dalla salvezza diretta e il +5 sull’ultimo posto. «Sapevamo quanto fossero cruciali questi punti in casa. Ora dobbiamo vincere fuori, che è quello che ci sta mancando», ha sottolineato dopo il 3-0 al Trastevere l’allenatore dei bianchi Zé Maria. Quanto alle altre sarde, si rifugiano nel silenzio stampa: mai come adesso ogni energia va riservata al campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA