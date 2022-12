«La Sardegna, il mio parco giochi» La libertà di essere Romina Falconi 

«Sì e non l’avrei mai detto. Io sono indipendente e chiunque lo è si deve fare il mazzo. Certezze non ce ne sono ma diciamo che questo è un periodo storico in cui la nicchia, se così possiamo dire, è premiata. Quando ti scelgono, ti scelgono veramente».

Confessi Romina, questo per lei è davvero un momento magico.

L’artista sarà oggi a Cagliari, in occasione del tour firmacopie, al Fico d’India alle 20.30. «Sono felicissima. Venire in Sardegna è come andare al parco giochi. Il gruppo del Fico d’India è formato da cari amici. E questa è un terra ospitale e accogliente».

Così eterea, ironica, libera, Romina Falconi. Certamente unica nel panorama musicale italiano, cantautrice, romana, 37 anni. Dice: «Mi sono sempre sentita un po’ strana e così mi sono detta “faccio uscire strano anche quello che faccio”». E quello che fa, o meglio quello che sta facendo in questo periodo, è un progetto che nel 2023 sfocerà in un album nuovo di zecca, “Rottincuore”, una galleria di personaggi incattiviti, resi sbagliati, cuori infranti. Ad anticiparlo è una serie singoli accompagnati da “Rottocalco”, un libro che è la spiegazione della canzone. E se “Rottocalco vol 1” è già uscito ad accompagnare “La suora”, adesso “Rottocalco vol. 2” accompagna “Lupo Mannaro”.

“Rottocalco vol 1” era dedicato al tradimento e alla vendetta, il vol 2 invece ?

«Al vuoto, agli ululati nel vuoto. Alle volte che vorresti urlare ma poi l’urlo resta dentro di te. Ed è dedicato alla positività tossica, essere positivi non è sinonimo di essere vincente. Ci deve essere un momento per elaborare le cose brutte della vita. E per finire è dedicato alla Sindrome dell’Impostore, sentirsi sempre immeritevoli».

“Lupo Mannaro” come le è venuto in mente?

«È uno dei mostri che mi piace di più. Mi ha sempre incuriosito il fatto che per diventare mostro ha bisogno della luna».

In questo “Vol 2” fa persino il processo a Dio.

«Mi sono inventata una ragazzina di 11 anni che si sveglia e fa il processo a Dio. Ognuno di noi almeno una volta nella vita si è fatto delle domande».

Chi sono i “Rottincuore”?

«Sono i peccatori. Volevo fare una fotografia dell’essere umano nel momento che sbaglia ma è convinto di avere ragione».

Sanremo e “X Factor”. Cosa le hanno lasciato?

«Sanremo delle sensazioni bellissime. Ero una ragazzina, suonavo nei pianobar, Pippo Baudo mi scelse. Mi sentivo una Cenerentola al ballo. Uno dei ricordi più belli della mia vita. “X Factor” invece è stato un’esperienza triste. Quando sono arrivata avevo già fatto Sanremo e un tour mondiale con Eros Ramazzotti. Lì ti senti come un topo da laboratorio, una cavia, un esperimento. Mi hanno rasato i capelli, vestito da uomo, e che ricordo posso avere? L’ho vissuto come mio padre ha vissuto il militare».

